Jhon Machado: "Es duro pasar la pandemia lejos de la familia"

Para un extranjero, pasar una pandemia lejos de sus fronteras no es fácil y el caso del colombiano John Machado no es la excepción. Tras finalizar el Clausura 2020 cambió de aires para fichar por el Isidro Metapán pero confiesa que la espera por la vuelta del fútbol ha sido más larga de lo que esperaba.

El delantero colombiano reconoce que tras el pago de sus salarios en marzo de este año ha sido difícil obtener ingresos. Sin embargo, agradece que otras personas "me han ayudado para que nada me haga falta" y espera que esta situación pueda normalizarse pronto. El artillero reside en Santa Elena, Usulután, en donde se ha quedado tras el término del campeonato.

"He estado bien de salud y eso es importante. En lo físico he estado trabajando en casa y de vez en cuando he ido a una cancha que tengo cerca, pero gracias a Dios ahí vamos pasando. He tenido apoyo con mucha gente acá en Santa Elena", expuso Machado. "Para mí es duro estar en estos momentos lejos de mi familia porque son momentos donde todos queremos estar unidos. En Colombia también se ha puesto muy duro esta situación y hablo con mi familia y me dicen que tenga paciencia para luego volver a verlos", agregó.

Se ha rodeado de personas que le dan ánimo y le ayudan a tener mucho optimismo para superar esta situación. Por ello, el trabajo físico ha sido clave para distraer su mente y encontró el apoyo del entrenador José Douglas Polío, quien le ayuda con las rutinas y tareas para realizar.

"He trabajado con el profesor Polío, quien ha sido importante para mi preparación física. En casa trato de manterme activo y cuando puedo voy a una cancha que está cerca. Esto me ayuda a distraerme y también para estar listo cuando volvamos a entrenar", apuntó.

Machado fue de los goleadores del equipo con dos tantos, superado únicamente por el también colombiano Mitchell Mercado que hizo cinco. El atacante se ha mostrado con confianza y recibió el llamado del Isidro Metapán para reforzar la próxima temporada. Machado destaca su paso con los tabudos.

"Con El Vencedor tuvimos una experiencia muy bonita. Venía de una lesión y no fue fácil para mí porque tenía miedo de recaer de nuevo, pero tomé confianza y recuperé el ritmo de juego de traía en segunda división. Mi deseo siempre es hacer goles, quiero ser el Hombre Gol en el próximo torneo", expuso.

Ahora tiene sus metas claras y su objetivo no es más que ser protagonista, sabe que puede ser crucial en el apartado goleador y por ello quiere estar en la pelea entre los máximos artilleros. "Con el Metapán espero hacer bien las cosas. Debemos acoplarnos cuanto antes. He hablado con el profe Víctor Coreas, siempre está pendiente de mí, y me ha dado su confianza para hacer mi mejor papel. Me dice que están esperando la orden para que podamos volver a trabajar", finalizó.