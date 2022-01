Jhoaho Hinestroza: "Se siente lindo ganarle al campeón pero hay que pasar la pagina"

Jhoaho Hinestroza , jugador colombiano de Metapán fue una de las figuras el pasado domingo al anotarle un gol al campeón nacional, Alianza y sumar las primeras tres unidades de Metapán.



El delantero cafetero no ocultó su felicidad por haber conseguido los tres puntos en el Cuscatlán pero fue enfático al señalar que el cuadro metapaneco no se puede confiar en los siguientes encuentros.



"Es lindo empezar con el pie derecho ganándole al campeón pero hay que tener humildad, los pies sobre la tierra y pensar en el siguiente compromiso", dijo Jhoaho.



Hay que remarcar que, Hinestroza fue uno de los refuerzos de Metapán para este Clausura 2022 y explicó que a lo largo de la pretemporada solo tenían en mente el juego ante los albos en el debut del torneo.



"Desde la pretemporada teníamos mentalizado el juego con Alianza y ellos son seres humanos, comunes y corrientes. Nosotros íbamos a ir por el triunfo y fuimos decididos y lo logramos", comentó el jugador de Metapán.



Hay que recordar que, Hinestroza logró convertir gol en el juego ante Alianza logrando debut y anotación en un juego oficial de la liga mayor.



"Se siente lindo empezar con debut y gol más que todo contra el campeón, es algo lindo pero hay que pasar la página", expresó el atacante.



Cabe destacar que, Metapán es uno de los equipos que está comprometido con el tema del descenso al ser penúltimo en la tabla acumulada. Sobre esto, Hinestroza dijo lo siguiente:"Es algo que siempre va a estar ahí incomodando pero hay que tener personalidad y mantener el grupo unido tal como lo estamos haciendo y así vamos a salir de esa mala posición en la que estamos".



Ya para finalizar, el cafetero habló sobre el juego de la segunda fecha, dónde los calero recibirán a Chalatenango el sábado por la noche en el Suárez Landaverde. El equipo norteño viene de empatar a cero en condición de local ante Atlético Marte.



"Hay que salir desde el minuto uno a arrollarlos con inteligencia, no hay que confiarnos y hay que retener los tres puntos en casa", agregó el Hinestroza.