Jesús Toscanini se retira e inicia su carrera como DT

Tras 17 largos años de carrera y muchos goles, el delantero uruguayo Jesús Toscanini decidió colgar sus botines para emprender el camino de director técnico. El "Pistolero" estudió en el Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol de España y espera poder trasladar su conocimiento a las canchas.

Jesús Toscanini -exjugador de Juventud Independiente, Alianza y Municipal Limeño en El Salvador- anunció el final de su carrera como futbolista tras 17 años, por lo que ahora será entrenador de fútbol. Foto cortesía.

"Quiero llegar lo más lejos posibles, crecer día a día, esta profesión es de estarse actualizand, quiero que en cada lugar que este ir a aprendiendo, actualizandome y llegar a aspirar a ser entrenador de una selección nacional, de un equipo de primer nivel", dice Toscacini en una breve charla con El Gráfico.

Y es que fueron las lesiones obligaron a Jesús Toscanini -de 34 años- a retirarse del fútbol profesional. "Cuando vine a España vine con la mentalidad de estudiar y prepararme para entrenador, y se me dio la oportunidad de poder jugar, rendir y de nuevo una lesión en el talón de Aquiles me viene molestando desde hace un año y medio, he tenido mucho fisioterapeuta y de mi parte he entrenado como nunca para recuperarme y no he podido. Veo que el físico ya no me da para competir y como me gradué de entrenador, pensándolo como familia tomé la decisión", explica el jugador uruguayo.

En su preparación Jesús Toscanini tuvo interacciones con clubes tanto de la primera, segunda y tercera división de España. También estuvo con equipos infantiles y juveniles.

"Comencé en el 2017 en Barcelona en una institución privada, iba a los entrenamientos del Espanyol, teníamos contacto con los entrenadores, jugadores, entrenadores de la primera división que iban a compartir con las clases. El segundo nivel también lo hice en Barcelona y este último nivel lo realicé en Valencia, donde ya me dieron mi licencia. Estuve con Paco Jémez, gente del Murcia, el Elche y la verdad que ha sido una experiencia muy buena", dice Toscanini.

"En España me he mudado varias veces y he pasado por todas las categorías de niños de dirigir desde los 8 años hasta dirigir a los 19 para darle paso al primer equipo. Ahora en este año estuve con un equipo juvenil de un equipo de Alicante que compite en la segunda división, ahora que decidí dejar de jugar decidí ir a Uruguay apuntando que en enero pueda dirigir a un equipo de primera división", agregó.

Jesús Toscanini fue ganador del premio Hombre Gol de El Gráfico en el Apertura 2013. Foto El Gráfico.

EL SALVADOR, ¿PUNTO DE PARTIDA?

Para Toscanini, El Salvador tiene un significado especial para su carrera. Jugó para tres equipos, entre ellos Alianza, Juventud Independiente y Municipal Limeño donde fue referente del gol en cada uno de ellos.

El hecho de algún día tener la oportunidad de dirigir en El Salvador para Jesús Toscanini es algo que lo tienen presente. "Siempre dije que El Salvador es como una segunda casa, tengo amigos, tengo conocidos, y siempre será especial. Ahora que soy entrenador estoy esperando que algún día de mañana se me dé la oportunidad de dirigir ahí porque la gente me conoce, conoce mis principios, mis valores, saben como soy como persona y como entrenador no cambiaré eso. Me prepararé como entrenador en uno de los mejores lugares del mundo y si se me abre la puerta para ir estaría muy agradecido", respondió.