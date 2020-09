Jesús Navas: "Hemos peleado hasta el final, pero no ha podido ser"

El capitán del Sevilla Jesús Navas manifestó este jueves, tras perder (2-1) la Supercopa de Europa frente al Bayern en Budapest que "no ha podido ser" a pesar de que su equipo ha "peleado" y tuvo "opciones, pero al final ellos han hecho ese gol en un córner".



En declaraciones a Movistar, Navas pedía a sus compañeros "levantarse" para empezar "bien la temporada, es lo que le decía a En-Nesyri tras una jugada· que le "hubiera dado el triunfo" al Sevilla, ya que el marroquí falló una clara ocasión para hacer el 2-1 a falta de tres minutos para final.



No obstante, el lateral diestro señaló que "el trabajo ha sido bueno" y consideró "una pena no haber ganado la final", porque "la actitud ha sido buena".



Joan Jordán, por su parte, se mostró "orgulloso por formar parte de este equipazo" y mandó "un mensaje a la afición del Sevilla, que apoye a este equipo que lo ha dado todo y que por unos detalles no ha podido ganarle al Bayern, que ahora es el mejor equipo del mundo".



"Lo hemos dejado todo, hoy nos va a costar mucho dormir porque ha habido dos jugadas, la de En-Nesyri y una mía nada más empezar la prórroga, para ganarle a un rival que siempre compite. Nos vamos a levantar seguro y desde el domingo, vamos a dejarlo todo para hacer una gran temporada", añadió el centrocampista catalán a Movistar. EFE