Jeremy Garay: "Es un sueño hecho realidad ser profesional"

Jeremy Garay habló de su segunda convocatoria con la selección de El Salvador que dirige Hugo Pérez y en una entrevista con Jaime Macías, periodista y analista deportivo, el futbolista formado en las divisiones del DC United reveló detalles de su carrera y definió a Jorge "Mágico" González como una 'leyenda viviente".



Jeremy explicó que su convocatoria a la selección fue gracias al contacto con Hugo Alvarado, scout de jugadores. "Con él y Diego Henríquez tuvimos un chat por zoom, ahí hablamos y querían que yo estuviera con la Selecta y la selección juvenil, ahí comenzó todo".



Jeremy Garay, de padres salvadoreños, es una joven promesa del fútbol estadounidense de apenas 18 que recién fue fichado por el DC United de la MLS. Dijo estar contento y orgulloso de representar el azul y blanco.



"Es muy bueno estar aquí, estar con tu país, entrenar con tu país, tener la camiseta de tu país, poder ir a la cancha, jugar con compañeros que son de tu país también no tiene palabras, es algo que nunca voy a olvidar y muy feliz de estar aquí y es algo que tiene mucho orgullo", expresó el seleccionado nacional en el programa La Selecta TV.



Procedente de Virginia, Estados Unidos, Jeremy Garay nació en el año 2003 y se desempeña como volante de contención. Explicó que su padre fue determinante en su carrera deportiva.



"Sabía bastante del fútbol , mi papá, obviamente, jugó al fútbol, cuando era niño eso era lo que mi hermano y yo sabíamos, obviamente, él jugó allá en El Salvador, él dirigió y todo, conoce sobre el fútbol salvadoreño. El crecer con un entrenador salvadoreño en casa fue realmente bueno, pero en general mi papá nos enseñó mucho sobre el fútbol salvadoreño, especialmente"

"Pienso que nos formó desde una edad muy temprana y desde ahí, a todos nos gustó mucho, especialmente yo, pienso que me gustó mucho y desde ese momento me enamoré. Me encanta jugar", recalcó el futbolista.



Jeremy se formó en las divisiones del DC United de la MLS, y desde el año 2020 milita en su club filial, el Loudoun United de la USL. En el 2021 ha tenido actividad en 1515 minutos distribuidos en 18 partidos, y todos esos encuentros los ha disputado de titular, siendo un jugador clave en los que va de la temporada con tan solo 18 años de edad.



"Prácticamente, venir desde la academia de ellos e ir a nivel profesional, te consideran de la cantera, estar en la academia te ayudan a ser un buen jugador, ayudan bastante en tu desarrollo y después de eso llegar al equipo profesional te llaman 'talento formado en casa', pienso que el ambiente con el que te tratan en la MLS y especialmente el DC United es muy bueno para los jugadores jóvenes porque pasan por un ambiente muy bueno para crecer y ser mejores cada día", expresó.



Garay también comentó que como legionario tratará de ser mejor y esforzarse cada día. "Cuando Hugo Pérez pasó por eso, mi familia está pasando por eso, muchas personas que viene de diferentes países pasan por eso y solo intentar hacer lo mejor que se pueda, la gente lucha, la gente tiene problemas y todo lo ves en primera línea. Pienso que tengo que intentar hacer todo lo posible e intentar hacer que las personas se enorgullezcan de mí porque verdaderamente creo que todo es posible".



Jeremy Garay declaró que sigue al DC United y al Real Madrid.



"Aún no había nacido cuando pasó toda la buena historia que tuvieron, he visto media vez que voy creciendo que todas las personas aquí hablan de la historia que el DC tuvo y de ellos ganando mucho. En la familia somos fanáticos del Real Madrid, entonces esos eran los que veíamos cuando crecíamos. Mi papá es fan del Águila"



"Es un sueño hecho realidad ser profesional y hacer aquello que más amo, pero pienso que al ver la historia del club es que realmente no puedes describir cómo se siente, es un club rico en historia hasta hoy, entonces espero que yo pueda agregar más historia al club", enfatizó.



Sobre su posición y estilo de juego explicó que "jugaba de 8 y de 10, jugaba más adelantado de lo que jugaba ahora, ahora juego de 10 o de 8, pero hay un armador para el equipo, creando para el equipo. Me gusta tener la pelota, ver para adelante y tratar de crear para el equipo. Soy más un creador" .



Macías también le preguntó sobre el ex futbolista y leyenda salvadoreña Jorge "Mágico" González. "Es un jugador muy bueno, quizá el mejor que han tenido, me han explicado lo bueno que fue, tú sabes, hasta donde pudo llegar y cómo llevó el equipo a la Copa Mundial, una leyenda viviente. Cuando todos escuchan que soy de El Salvador o algo por el estilo, saben quién es el Mágico González, es una cosa muy bonita de sentir porque saben de qué país eres y de dónde eres", mencionó.