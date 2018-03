Jeovanny Hernández: “Estamos vivos de milagro”

Lo que tenía que terminar como una fiesta deportiva terminó como una experiencia dolorosa para dos familias cuscatlecas, que vivieron momentos de angustia al ver a tres de sus familiares en el hospital el pasado domingo, tras el choque entre Águila y Alianza en el Cuscatlán.Carlos Jeovanny Hernández Funes y los hermanos Marvin y Josué Díaz Merino terminaron con sendos golpes en la cabeza, luego sufrir agresiones por aficionados indentificados con los colores del Alianza.Carlos Jeovanny reside en San Miguel y es el aficionado que sufrió una golpiza de parte de unos 20 hinchas blancos. El video de su golpiza fue ampliamente divulgado en redes sociales, pero que él recuerda con mucha tristeza. "Yo pensé que sólo habían sido seis, pero al ver el video me quede sorprendido, es un salvajismo lo que me pasó, es inexplicable. Solo le doy gracias a Dios porque me tiene con vida, para seguir con mi familia y amigos. Tengo un ángel que me protegió ese momento", externó con lágrimas en su rostro.El hincha emplumado enfatiza que las medidas seguridad fallaron y que la algunos elemenos policiales decidieron no actual al observar el incidente. "Habían pocos policías en la esquina del centro comercial cerca del estadio, pero no hicieron nada. Los aficionados del Alianza comenzaron a lanzarnos piedras y botellas y algunos que íbamos en los buses fueron heridos y no pudimos avanzar más, por eso fue nos vimos casi que obligados a bajar para intentar evitar que siguieran golpeando personas. No había policias", declaró.Mientras que los hermanos Díaz Merino, residentes en Oratorio de Concepción, Cuscatlán, iban en un pick up atrás de los buses cuando fueron alcanzados por piedras, dejándolos gravemente héridos. "Mi hermano recibió un impacto en la frente y yo en la parte posterior de la cabeza. Tengo 16 puntos de sutura, ocho internos y los otros externos, porque fue una hérida profunda, pero no perdí el conocimiento. Mi hermano, Marvin (20 años), quedó insconciente y pasó dos días hospitalizado en el Hospital Rosales", explicó Josué Díaz, de 25 años."Es una tristeza que pasen estás cosas, nosotros no nos bajamos a agredir a nadie sino que íbamos en el carro sin hacer daño a nadie y no arrojaron de todo. Uno piensa que va a disfrutar de un buen juego y ahora nuestra familia vivió momentos angustiantes, principalmente con mi hermano pues el que más gravedad tiene", mencionó.Josué también lamentó que tras el incidente ambos hermanos habrían perdido sus trabajos en la construcción, ya que al no estar asegurados no les aceptan una incapacidad médica. Marvin mantiene absoluto reposo, pues el fuerte impacto aún no le permite tener un libre desplazamiento.