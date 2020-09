Jeison Quiñónez reforzará al Municipal Limeño

El delantero colombiano Jeison Quiñónez jugará con el Municipal Limeño a partir del próximo Apertura 2020, así informó Samuel Gálvez, presidente del equipo santarroseño.

Quiñónez firmó contrato por un año con el conjunto oriental, según explicó Gálvez: “con él cerramos las plazas de extranjeros, Arnulfo Beitar (defensor colombiano) viene al país entre el 20 y 21 de septiembre, mientras que los paraguayos Samuel Giménez y Hugo Oviedo, se encuentran en el país desde el pasado Clausura 2020. Con Beitar es el único que estamos pendientes, con la incorporación de Quiñónez, cerramos las cuatro plazas de extranjeros”.

Giménez y Oviedo jugaron con el Municipal Limeño en el pasado Clausura 2020, mientras que Beitar, procede del Sonsonate (se encuentra en Colombia), mientras que Quiñónez, se suma al Municipal Limeño, tras rescindir contrato con el Once Deportivo.

Según Gálvez, Quiñónez será el sustituto del delantero hondureño Clayvin Zúniga, quien decidió dejar al equipo, pese a tener contrato vigente y estar inscrito para el siguiente Apertura 2020 “Clayvin Zúniga estaba inscrito (resciliaron contrato) y perdemos una plaza, nos vamos a quedar con 24 (jugadores inscritos)”, sostuvo.

“Quiñónez llega por Clayvin Zúniga, solo tenemos un espacio para un jugador nacional, tres jugadores están a prueba con el equipo, entre ellos, Roberto Álvarez y dos más, se prueban y optan por una plaza, casi estamos completas. No le vemos problema, nos quedaremos con la gente que tenemos”, añadió.

Expuso que “es un jugador que anteriormente lo habíamos pretendido; por las condiciones futbolísticas le hicieron mejor oferta en el FAS, un torneo lo hizo bien, lamentablemente, en el Once Deportivo no se adaptó. Es un jugador que tiene fuerza, siempre va al frente, no igual que Clayvin, porque son diferentes, Clayvin es más desequilibrante, Jeison Quiñonez, no. Es un jugador de fuerza y va al frente, pelea el balón y va adelante”.

“Esperamos que se acomode al equipo, conoce bien la zona oriental, no creemos que tenga problemas para dar lo que tiene”, expuso.

El jugador colombiano llegó al país en el Apertura 2018 para enrolarse con el Pasaquina, el equipo unionense le abrió sus puertas y en dos torneos cortos jugó 42 partidos y anotó 21 goles. Para el Apertura 2019 llegó al FAS y marcó seis goles en 20 juegos. Luego emigró al Once Deportivo para el pasado Clausura 2020 y no marcó goles.