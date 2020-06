Jeison Quiñónez apuesta a seguir jugando en el país

El atacante colombiano Jeison Arley Quiñónez sigue junto a su prometida viviendo en un hotel en Ahuachapán tras firmar su desvinculación del 11 Deportivo al cual llegó procedente del FAS y no descarta que pueda tomar la decisión de volar a su tierra natal a futuro tras no estar en uno de los dos listados que la Embajada de Colombia en nuestro país maneja para sacar a sus ciudadanos de suelo cuscatleco.

"No pude salir del país porque había un listado preliminar y me dijeron que eran dos listados, que para el otro vuelo si podría hacerlo, pero si logro jugar con otro equipo me quedaré porque estoy en el país con permiso de trabajo, de no encontrar equipo entonces con mi esposa viajaremos en la próxima lista", afirmó el jugador de 33 años quien solamente jugó siete partidos en el Clausura 2020 con los fronterizos.

"Estoy en Ahuachapán con mi esposa Laura Ruiz, ella llegó en febrero de este año y estamos los dos guardando cuarentena, lo estamos tomando como una segunda luna de miel pero de la mano de mis ejercicios físicos para no perder mi condición para cuando seamos llamado al equipo que tome mis servicios", afirmó el delantero quien afirma que sus familiares en su patria están bien.

"En Colombia todos están bien, mi mamá, mis hermanas, mi hijo de 10 años llamado Samuel Quiñónez está aparte con su mamá, estamos siguiendo todas las recomendaciones", indicó.

Quiñónez confesó que su intención es seguir jugando en El Salvador y que su paso por el equipo ahuachapaneco no terminó como él esperaba.

"Si logro escuchar ofertas de otro país o con otro lo aceptaría porque la intención es seguir en el país, aún estamos en conversaciones de un par de equipos pero aún no se ha concretado, me han dicho que me espere y siento que la pandemia han hecho que muchos equipos se hayan armado pero otros no lo han logrado, como no hay una fecha precisa de cuándo comenzará el otro torneo es por ello que me piden que me espere para concretarse la oferta", reflexionó el jugador nacido en la ciudad de Tumaco, departamento de Nariño.

El jugador colombiano llegó al país en el Apertura 2018 para enrolarse con el Pasaquina, el equipo unionense le abrió sus puertas y en dos torneos cortos jugó 42 partidos y anotó 21 goles con el equipo de los burritos.

"Mi contrato con el Once Deportivo terminó pese a que tenía hasta diciembre pero me dijeron que no estaba en los planes del profesor (Juan) Cortés y como a mí no me gusta estar donde no me quieren entonces firmé mi resciliación de contrato, llevo muchos años en el fútbol y cuando me siento cómodo en un lugar allí me quedo, si no es así pido salir", resumió el atacante sureño.

NUEVOS AIRES

Su destacada participación en la temporada 2018-2019 con Pasaquina le abrió la oportunidad de emigrar de La Unión y aceptar la oferta del FAS quien se lo llevó para el Apertura 2019 bajo el mando primero de Erick Dowson Prado y luego de Guillermo Rivera y a pesar que se sintió correspondido al anotar seis goles en 20 juegos oficiales con los tigrillos no fue suficiente para seguir en el cubil.

"Con FAS tenía contrato pero no miraba un interés en que siguiera y también resciliar mi contrato con ellos y por eso llegué al 11 Deportivo pero el trato original fue con el profesor (Pablo) Quiñónez y no con el profesor Cortés, hasta en enero fue que firmé el finiquito con FAS para poder jugar en el 11 Deportivo", explicó Quiñónez quien no negó en que no era del agrado del técnico español por razones que nunca supo ni tampoco pidió explicaciones.

"No me sentí cómodo en el 11 Deportivo porque con mi experiencia sentí que no estaba siendo tomado mucho en cuenta, agradecido con todos, me trataron bien pero en lo futbolístico fue que sentí que no encajaba en la idea del profesor Cortés, por eso decidí romper mi contrato y ahora estoy libre", esperando ofertas para seguir jugando en El Salvador", aseguró el ariete cafetero que suma por ahora 27 goles en dos temporadas en la liga nacional.

El ex jugador de Pasaquina admite que su idea primaria es seguir en el país pero que no descarta la oportunidad que le puede brindar otra liga del área o en su propio país, aspecto que está manejando su representante.

"Mi apuesta es seguir jugando en el país, debo esperar a que las ofertas que he recibido se concreten y si no pues mi representante también se está movilizando para poder irme a otro país, pero él sabe que mi intención es quedarme, la última vez que me llamaron fue hace un par de semanas", confesó el delantero colombiano quien afirmó además que parte de su no estadía en el 11 Deportivo fue por la lesión que sufrió al inicio del torneo liguero.

"Mi contractura muscular que sufrí en el isquiotibial derecho me afectó porque estuve 21 días fuera y en un torneo que solo duró dos meses fue mucho tiempo, lo que siento que me afectó mucho en la idea del profesor para seguir jugando", destacó el jugador.