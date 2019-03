Jeison Quiñónez: "Si Messi y Cristiano fallan, ¿por qué yo no puedo?"

El delantero colombiano del Pasaquina, Jeison Arley Quiñónez, fue figura ante el FAS, pero más allá del gol con que lograron el punto en casa este jueves, el cafetero hizo espacio para hablar del penalti que erró la fecha pasada ante Limeño y cuya forma de cobrar se volvió viral.

Quiñónez​​​​​​​ tuvo el primer tanto del partido ante los cucheros, el domingo pasado, con una ejecución de penalti en cámara lenta que el guardameta Manuel González atajó de forma oportuna. Finalmente el equipo fronterizo perdió, aunque lo que más trascendió fue la forma de cobrar la pena máxima del colombiano.

Pero este jueves, aprovechando que los focos estaban sobre él por el buen partido ante los tigrillos, Quiñónez​​​​​​​ reveló sus pensamientos de aquel penalti fallado en la jornada pasada y se defendió.

"Hubo méritos para el arquero (Meme González). Un penalti se lo atajan a cualquiera. Viendo estadísticas, Messi erró 25, Cristiano Ronaldo ha errado también, ¿entonces por qué Jeison Quiñónes no puede errarlo? Son cosas que pasan, son cosas de fútbol, yo volveré a cobrar, volveré a hacerlos, esto es fútbol", dijo a Radio YSKL.

SIN REIVINDICACIONES

Pero este jueves, ante el FAS, las cosas fueron distintas y consiguió un gol de astucia y que permitió a su equipo sacarle un punto a los tigrillos, por fecha 9. Al respecto, indicó que no buscó reivindicaciones. "No es reivindicación con nadie. Agradezco a Dios y a los compañeros que me apoyan".

También habló de la sustitución tras su gol, motivada por una dolencia en su aductor. "Venía sintiendo una pequeña molestia en el aductor y por prevenir preferí pedir el cambio para no lastimarme", reveló.

Finalmente, hizo espacio para valorar el significado del empate a un gol con los fasistas, en el Marcelino Imbers de La Unión.

"No se pudo ganar, enfrentamos a un difícil equipo que se paró bien atrás y nos sorprendió con el gol en el primer tiempo, no pudimos. Nos quedamos con un punto en casa y ahora a pensar en el Águila", valoró.