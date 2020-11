Jeison Quiñónez: "Liberé todo lo que sentía luego de casi un año sin anotar gol"

El colombiano Jeison Quiñónez, delantero de Municipal Limeño, admitió que el gol anotado el pasado miércoles en tiempo de descuento ante el Once Deportivo, su antiguo equipo en la liga, le devolvió la vida luego de estar cinco fechas fuera del Apertura 2020 tras sufrir una leve rotura fibrilar que lo alejó por más de tres semanas de las canchas y que hasta el momento se mantiene aún en proceso de recuperación.

Quiñónez había aparecido por última vez en la liga el pasado 17 de octubre al sumar los últimos 20 minutos en el empate sin goles que Limeño firmó de local ante Firpo por la fecha dos del Apertura 2020. Antes, había jugado 25 minutos en la derrota ante Águila en el Barraza en la fecha inaugural.

"La verdad es que uno de delantero siempre es importante convertir un gol, llegué al Limeño y me desgarré el sóleo de mi gemelo izquierdo un 20%, ha pasado un mes de esa lesión y aún sigo en fisioterapia para alcanzar mi nivel futbolístico" confesó el jugador colombiano de 34 años quien aún se mantiene en fisioterapia por la lesión. "Trato de recuperarme bien, importante es que ya estoy entrenando y mi celebración de mi gol fue por eso, porque llegué con ilusión al Limeño y por mi lesión no lo había logrado. Agradecido con Dios porque me pone en la cancha y me regala su bendicion para anotar y permitir que el equipo sume tres puntos importantes que nos ayuda a todos", resaltó el jugador oriundo de Tumaco.

El atacante sureño recreó en su mente esa jugada que apareció al minuto 90+1 tras un tiro de esquina cobrado por el paraguayo Samuel Giménez por la banda izquierda del sector norte y que su compatriota, el defensor Arnulfo Beitar, desviara de cabeza para que llegara a rematar en solitario para el 1-0 final.

"Beitar prolongó la pelota de cabeza para que pudiera rematar, siempre cuando hay una falta de costado siempre trato de intuir dónde caerá el balón, gracias a Dios leí bien esa jugada y pude anotar", recordó con emoción, y añadió. "Como delantero son goles que te llenan de vida, llego a Limeño y me llevo la sorpresa de lesionarme, por eso celebré así, llegué con ilusión a Santa Rosa de Lima y sufro un desgarro, creo que la gente no sabe, jugué con dolor ante el 11 Deportivo, por allí me faltará algunos días más para recuperado del todo", confesó.

Jeison pasó casi un año sin anotar en la liga nacional ya que no celebraba un gol desde el 27 de noviembre pasado en el marco de la jornada 21 del Apertura 2019 cuando un gol suyo al Santa Tecla en el Quiteño clasificó al equipo tigrillo directamente a semifinales al amarrar el segundo lugar en la tabla.

"La última vez que anoté goles fue con FAS ante el Santa Tecla que nos clasificó a semifinales en tiempo de descuento, la verdad es que no tomo el tiempo de sequía porque ha sido un año atípico por la pandemia, en el 11 Deportivo no tuve oportunidad de anotar en siete partidos de liga y el resto de juegos ingresé de suplente con muy pocos minutos de juego, solo fui titular un partido, el primero de la liga y ante Metapán también, el resto fue de cambio o estando en el banquillo sin jugar", aseveró el atacante tumaqueño.

SIN REMORDIMIENTO

Quiñónez arribó al país en el 2018 procedente del Club Petrolero de Bolivia y en los tres torneos cortos en que militó con el equipo unionense se mostró como un cazagoles efectivo que le abrió las puertas en el FAS en el Apertura 2019 donde anotó ocho goles. Luego decidió irse al Once Deportivo en el Clausura 2020 donde jugó siete partidos pero no sumó gol alguno.

"Desde que llegué al país me he sentido cómodo, primero con el profesor (Misael) Alfaro y ahora con (Nelson) Ancheta, creo en mi trabajo, pero lastimosamente la lesión que sufrí me sacó unos 25 días de las canchas, venía con una sobrecarga antes del partido de la Concachampions la cual no me traté a tiempo, jugué así el juego internacional (ante el Force de Canadá) con mi gemelo hinchado y al llegar el profesor Ancheta al equipo fue en el segundo día de entreno que me lesioné plenamente", recordó el jugador.

El delantero sureño reconoce que en el equipo ahuachapaneco no le salieron las cosas tal como esperaba, pero que no se arrepiente de haber llegado al equipo aurinegro ya que lo hizo en momentos en que en el FAS sentía que ya no encajaba en la idea táctica del técnico Jorge Rodríguez.

"No creo que haya sido un mal negocio el decidir irme de FAS para llegar al Once Deportivo, en cada equipo en que he jugado trato de dar lo mejor de mí y disfrutar, en FAS logré muchas cosas positivas y quedé contento con mi labor en FAS, pese a que no alcancé los goles que hice en Pasaquina pero fui líder en asistencias", acotó.

Quiñónez aclaró que su celebración del gol ante su ex equipo fue únicamente por haber logrado marcar luego de casi un año de no hacerlo y en ningún momento por haberlo hecho ante su ex equipo.

"Siempre soy un agradecido con los equipos en que he militado en mi carrera, esto es fútbol, puede irte bien o mal, por eso busco dejar lo mejor de mí dentro de las canchas de juego, tengo muy buenos recuerdos de todos, el miércoles me produjo una inmensa alegría haber saludado a muchos de mis ex compañeros en el Once Deportivo".

Finalmente, admitió que el partido de este sábado en Santa Tecla marcará el rumbo de Limeño en esta decisiva fase del torneo ya que actualmente comparte el primer lugar con FAS con cuatro puntos en el grupo 2.

"El partido ante Santa Tecla será clave, la idea de jugar de visita es sacar buenos resultados, no perder, debemos sumar y en nuestra cancha ser más fuertes para seguir sumando y buscar mantener esa posición que tenemos en el grupo donde compartimos el liderato con el FAS ya que cerramos de local ante el propio FAS, por eso es importante sumar el sábado en Santa Tecla para afrontar ese juego último por el liderato ante FAS".