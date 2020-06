Jeison Quiñónez: "La idea es seguir en El Salvador"

El delantero colombiano, Jeison Quiñónez, rescindió su contrato con el Once Deportivo, equipo donde no pudo anotar en su paso en el Clausura 2020. El jugador cafetero habló sobre su paso por el Tanque Fronterizo y sus proyecciones a futuro.

"En el Once Deportivo ya rescindimos el contrato y no continuaré ahí, la verdad que fue algo raro el paso por acá, porque fueron como dos meses de torneo y se jugaron 11 partidos; jugué como siete y en varios partidos entré de cambio y no tuve los minutos esperados en ese torneo tan corto, en la segunda vuelta, cuando pensaba que me estaba colocando mejor, tuve una contractura, entonces cuando me recuperé después de 21 días, el torneo ya había terminado por la pandemia", dijo Quiñónez.

Tras jugar 503 minutos con la camisa del Once Deportivo durante el Clausura 2020, el delantero colombiano revela que lo más probable es que siga ligado al fútbol salvadoreño, por lo que en los próximos días podría revelarse su destino final.

"La idea es continuar en El Salvador, pero no depende de mí, depende de mi representante, yo creo que en lo personal la prioridad es aquí, ya me hablaron de tres partes pero hasta que no firme no acostumbro a decir nada; me gusta el país, me gusta estar acá", agregó Quiñónez.

Jeison, que pasa la pandemia en El Salvador, asegura que es positivo tener en mente el regreso del fútbol profesional, sin embargo, asegura que la prioridad para él es siempre la salud.

"Pienso que está bueno el formato del próximo torneo, solo espero que la pandemia termine, porque primero son las vidas y después el fútbol, entonces después de que esto termine hay que pensar en continuar con el fútbol", añadió.

Tras cerrar su ciclo con el Once Deportivo, Jeison Quiñónez ya suma tres equipos en El Salvador.

"Siempre donde voy me pongo retos y metas, en Pasaquina y FAS han dejado muchos recuerdos en mi carrera; en Once Deportivo, por mis lesiones y todo no pude ser el Jeison que todos conocen. Pasaquina me abrió las puertas, marqué 21 y por eso tengo buenos recuerdos, después me fui a FAS y marqué varios goles, llegamos a la final y lastimosamente no la ganamos, pero jugar en un equipo como FAS acá en el país es bueno para mi carrera", concluyó el cafetero.