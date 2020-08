Jeffry López: El marciano que vende y distribuye lácteos

Jeffry López y Juan Hernández son mejores amigos de toda la vida. Juntos comparten el amor por el fútbol y el de Atlético Marte; ahora, emprenden un negocio de lácteos que durante la pandemia ha servido como sostén económico para mientras regresa el fútbol.

Originarios del barrio San Miguelito en San Salvador, decidieron aventurarse con el negocio de venta y distribución de lácteos. Por el momento, solo Jeffry se dedica al fútbol. Ha jugado prácticamente toda su vida en Atlético Marte, equipo que en este Apertura 2020, volverá a la primera división.

Sobre la venta de lácteos, López asegura que no lo hizo por la pandemia, pues como negociante por herencia, buscaba un ingreso extra aparte del fútbol. Fue el mismo deporte rey quien lo ha hecho conocer muchas amistades a lo largo y ancho de nuestro país.

"La idea comenzó con mi mejor amigo de toda la vida, Juan, ya teníamos planeado emprender antes de la pandemia pero no sabíamos en qué. Gracias a Dios en ese momento llegó el Oso (Osiris Navarro, QEPD), que murió de esto del COVID-19; platiqué con él y me propuso vender lácteos, como dos meses después de la pandemia, al tercer mes nos animamos, nos fuimos al negocio de él y él alegre, nos dio prácticamente fiado, nos explicó, nos dijo que lo íbamos a vender, no enseñó cómo era todo y salimos a vender, por las redes sociales, a nuestros conocidos, a nuestros familiares", platicó Jeffry López, quien desde las reservas juega para Atlético Marte.

Uno de los placeres que se le ha presentado en la vida, según relató Jeffry, es de iniciar en un negocio junto a su mejor amigo Juan Hernández, quien en su tiempo, llegó a jugar en la sub-17 del borbandero marciano.

"Con Juan nos conocemos desde la panza de nuestras madres, él vive en la colonia, jugamos en las escuelas pilotos de la Federación, yo he jugado toda la vida en Atlético Marte y él lo hizo hasta en la sub 17; hacemos todo juntos, como nuestras mamás, la de él vende pupusas y la mía vende papa y antojitos. Decidimos hacerlo, nos animamos y de a poquito vamos aprendiendo un poquito más", explicó López.

BUSCANDO EL NEGOCIO PERFECTO

Jeffry López, apodado el "Pitbull" en el ámbito futbolístico, aseguró que no fue debidamente por la pandemia que inició su interés por tener un negocio. Explicó que no tuvo que llegar el COVID-19 para que él entendiera que tenía que generar ingresos extras aparte del balompié.

"No fue por el parón, personalmente ya había iniciado con otro negocio, vendía zapatos y no me fue bien, pero seguía pensando, me quebré la cabeza hasta que me dio por optar por los lácteos y gracias a Dios el Oso se me cruzó en el camino", dijo Jeffry López.

Jeffry y Juan posando junto a un balón de fútbol en la cancha del Complejo Deportivo Katya Miranda.

"Los que vivimos del fútbol no hemos recibido ingresos durante la pandemia, la verdad que las cosas pasan por algo, pero nosotros tenemos la capacidad de hacer todo lo que nos propongamos y este negocio es de ir de a poquito, humilde, creo que nos ha servido un poco y esto nos ayudará para que en un futuro sea más grande", agregó.

Jeffry López inició en las escuelitas de fútbol de Samix con los técnicos Carlos "Papo" Castro Borja y Leonel Cárcamo Batres; luego inició su carrera profesional en Arcense para después ir a parar a lo que es hoy el equipo de sus amores: Atlético Marte.

"Después de Samix y Arcense di el salto a las reservas de Atlético Marte, jugué de 16 a 18, debute en liga mayor, y luego pasé a FAS, donde no tuve muchos minutos, pero la experiencia contó, luego regresé a Marte en el 2018 en la segunda división", recordó López.

Sobre el próximo torneo Apertura 2020, donde el Atlético Marte volverá a la primera división, Jeffry López, asegura que aún no está seguro si estará en el plantel de los carabineros, sin embargo, dijo que sería un placer volver a defender a los mustang azules.

"Como todos sabemos, la situación es difícil con todo esto de la pandemia,pero si primero Dios volvemos al fútbol, sería un impulso para todos, claro, tomando las medidas que tengamos que hacer, en lo personal me gusta mucho jugar para Atlético Marte, toda la vida lo he hecho, y si se da la oportunidad nuevamente de representarlo en primera división, bienvenido nuevamente, estamos esperando y primero Dios se nos dé la oportunidad", concluyó.