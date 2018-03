Jefferson Viveros y Nelson Barrios se acusan mutuamente

Los jugadores Jefferson Viveros, atacante colombiano del Dragón, y Nelson Barrios, volante de marca del Municipal Limeño, se acusaron mutuamente de agresiones hoy en el programa Güiri Güiri al Aire y aumentaron la polémica después del partido del pasado sábado en Chapeltique, en el que Viveros acusó a Barrios de racista.Ambos jugadores se ofendieron de puño y palabra dentro y fuera de la cancha, según las versiones que dieron este mediodía en el programa radial. Pero Viveros fue más lejos e insinuó que fue amenazado de muerte."Me dijeron cosas que no puedo decir al aíre, dentro de la cancha, después del partido y (Nelson Barrios) me amenazó", confesó el atacante cafetero.Viveros dijo que Barrios le dedicó palabras racistas luego de un incidente con Juan José Hernández, el sábado."Cuando te amenazan de muerte puede pasar cualquier cosa y eso es bien delicado. La gente te grita cosas y uno le da manejo a eso, pero alguien que dice que es profesional es complicado, sí me dijo (Barrios) cosas racistas y amenazó a mi familia. Son cosas lamentables que te provocan dolor y tristeza", afirmó Viveros.En defensa, Nelson Barrios dijo que nunca expresó frases racistas contra Viveros, pero admite que lo ofendió de otras maneras."Nunca le dije cosas racistas, fueron cosas que nos dijimos dentro de la cancha. Racismo nunca hubo. Él se ofendió porque le saqué a la madre", aclaró.Y además, reveló que Viveros lo golpeó después del partido."A él (Viveros) lo expulsaron. Cuando el partido terminó me estaba esperando en el camerino y me dio un puñetazo", acotó.Pese al incidente y al mal sabor que le supo recibir un golpe en el rostro, Nelson Barrios buscó cerrar este desagradable capítulo al manifestar que "yo sí le falté al respeto al sacarle a su madre. Ahora que puedo le pido disculpas públicamente".