Jefferson Viveros se prepara en el área administrativa del fútbol

El fútbol se acaba un día para todo profesional. Pensar en el futuro a medida que pasan los años es inminente para cualquier jugador y en el caso del colombiano Jefferson Viveros, su preparación va viento en popa para tomar un próximo proyecto.



El jugador del Brujos Mario Calvo, Jefferson Viveros, solo pudo disputar cuatro partidos con el equipo antes del inicio de la pandemia y la cancelación del torneo. Con eso encima, el jugador continuó otra de sus pasiones: la administración deportiva.



Jefferson sigue su preparación en administración deportiva y en actividad física y hábitos saludables. De esto último acaba de sacar un diplomado en línea en el Politécnico Superior de Colombia y confiesa que ha encontrado otra de sus pasiones fuera de la cancha pero siempre relacionado con el fútbol.



"Sigo en el tema de los estudios. Estoy inclinado en la parte de la preparación física y la parte administrativas de los clubes, la gerencia deportiva. La carrera deportiva es corta", menciona Viveros, quien también a dejado huella en el fútbol salvadoreño en los últimos años y desde su llegada al país en 2013.



Viveros dijo que "Hay clubes que están bien económicamente pero les hace falta estructura para crecer y para mejorar condiciones para futbolistas y aficionados. He estado en diferentes ligas y diferentes gerentes desde sudamérica hasta el fútbol mexicano. Entendí esa otra parte del fútbol y me llamó la atención".



El fútbol, como parte fundamental de su vida profesional, le ha permitido jugar en FAS, Juventud Independiente, Dragón y Municipal Limeño. Con este último alcanzó el título y el ascenso y además se convirtió en Hombre Gol. Isidro Metapán y Mario Calvo completan su ciclo actual por el balompié salvadoreño.



"Estudiando la parte física, hay cosas que uno desconoce de su cuerpo. Si estuviera más joven al aprender esto se puede evitar lesiones y cuidar mejor la parte alimenticia. Por eso hay jugadores como Cristiano Ronaldo que pese a la edad que tienen siguen jugando en la élite", reconoce el delantero cafetero.



ALEGRÍAS Y TRISTEZAS

Para definir su paso por el fútbol salvadoreño, Viveros confiesa que ha sido una balanza de emociones entre alegrías y tristezas pero sobre todo, buenos momentos, como él mismo confiesa. "Se me abrieron las puertas en una gran institución con FAS con un torneo complicado en la que se perdió la final pero con sensaciones positivas".



Luego llegó a Juventud Independiente y consideró aquella experiencia única por estar en un equipo joven y sano. Al final los opicanos vendieron la categoría. "Luego llegué a Limeño y logramos el ascenso. Fue uno de los momentos más bonitos que tengo porque nunca había visto el el estadio como lo vi aquel día".



"Logramos el ascenso y luego quedé goleador del torneo. Eso me abrió oportunidades en el fútbol de Perú. Regresé a Dragón y luego a Metapán, donde logré pelear por el campeonato de goleo y regresé a Colombia y luego a Perú nuevamente", recuerdo el delantero centro.



Con su futuro todavía en el aire, reconoce que la preparación lejos del fútbol pero, en este caso, al mismo tiempo ligado al deporte, le ha permitido centrar sus prioridades en medio de la pandemia. "Como deportistas sabemos que esto se acaba y hay que prepararnos para el futuro", reconoce Viveros, quien espera en algún momento poner en práctica sus conocimientos para el servicio del fútbol salvadoreño.