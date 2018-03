Jefferson Viveros fue avalado por FESFUT para jugar con Dragón

El secretario general de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Luis Pérez Guerrero, aseguró hoy a EL GRÁFICO que el viernes por la tarde se le extendió una constancia a la dirigencia del Dragón para que pudiera usar, si así lo estimaba conveniente, al delantero colombiano Jefferson Viveros.

Con ello se aclaran todos los rumores sobre la legalidad de la alineación de Viveros en el derbi de esta tarde, ante el Águila, pues habían dudas sobre una sanción sobre el delantero. El colombiano fue expulsado en los cuartos de final del Apertura 2016, ante Alianza, pero no pagó los dos partidos de castigo que le impusieron porque luego salió del país y no regresó hasta este Apertura 2017.

Fue el presidente de Dragón, Juan Rivera, quien hizo la solicitud por escrito ante la FESFUT para tener claridad sobre la situación de Viveros.

"Dragón tiene una carta firmada por nosotros (FESFUT) en la que se le da el aval para Viveros. Él no tiene nada pendiente en cuanto a sanciones. Si Viveros tuviera algún castigo pendiente, no se hubiera mandado la transferencia. Se le extendió una constancia al presidente del Dragón por ese tipo de pensamiento que tienen los equipos de dudar por un castigo. No bastaba con decir que no tenía, debíamos darle una constancia por escrito", aseguró el secretario general de la FESFUT.

Este medio también buscó la versión de Rivera, quien confirmó la existencia del documento. "Tenemos una carta firmada y sellada por la FESFUT con la que se nos autoriza a alinear a Viveros si así lo estimába conveniente nuestro técnico. La carta está firmada por el secretario general de la FESFUT, Luis Pérez. Tengo esa carta en mi poder. Yo no me iba a atrever a hacer algo sin ese aval de la FESFUT", indicó el titular de la dirigencia verdolaga.