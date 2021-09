Jefferson Polío: "Vamos a trabajar para darle alegría a la afición"

Firpo no pudo romper el empate sin goles en su estadio ante Santa Tecla en el marco de la celebración de su aniversario 98 de fundación.

El equipo usuluteco solamente ha obtenido un triunfo en el Sergio Torres Rivera. Ante los tecleños, los pamperos generaron más ocasiones de gol, pero no lograron quedarse con los tres puntos.

Para Jefferson Polío "es difícil" estar en esta situación, en especial porque en el torneo anterior sacaron buenos resultados como locales.

"Venimos en una racha en la que no hemos podido ganar de local; creo que debemos mejorar eso, fortalecernos aquí en casa que el pasado torneo fuimos muy fuertes, ahora nos está costando un poco pero esperamos seguir trabajando para poder mejorar", comentó.

Según Jefferson la razón del empate fue la falta de precisión en el ataque por parte de los jugadores de los Toros.

"Creo que este día generamos muchas ocasiones, lamentablemente no pudimos concretarlas y creo que el resultado es parte de eso", señaló.

El volante consideró que los jugadores de Firpo "están en deuda con la afición" debido a está racha sin victorias en casa porque sus seguidores han estado llegando a ver sus partidos.

"Lastimosamente no hemos podido ganar más que un partido de local, creo que es complicado esa parte para nosotros, queremos hacer las cosas bien pero vamos a trabajar para darle esa alegría a la gente que se lo merece", expresó.

Firpo cerrará la primera vuelta del Apertura 2021 de visitante ante Águila y Polío consideró que deben trabajar en la definición para sacar puntos del Francisco Barraza.

"Águila es un rival difícil sabiendo que estarán de local. Ante ellos debemos mejorar esos detalles, concretar las jugadas que generamos y creo que podemos ir mejorando en ese aspecto", declaró.

Polío se mostró agradecido con el técnico Roberto Gamarra por haberle dado minutos en el partido y aseguró que sigue trabajando para mejorar su condición física.

"Agradezco al profesor la confianza porque he venido sumando minutos. No miento que me ha venido costando la parte física, estuve alrededor de un mes fuera de los entrenamientos, pero estoy trabajando para poder mejorar esa parte y poder aportar al equipo", comunicó.