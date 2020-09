Javier “el Morro” Hernández no seguirá con el Jocoro

El volante Javier “el Morro” Hernández informó que no seguirá con el Jocoro para el Apertura 2020, tenía contrato por un torneo más con el equipo morazánico, pero “resciliamos contrato”, sostuvo.

Manifestó que tras finalizar el pasado Clausura 2020, le notificaron que no seguiría con el plantel, pero que no lo indemnizaron, ni pusieron en lista de jugadores transferibles, fue hasta la semana anterior que el presidente del equipo, Leonel Hernández, le notificó que no entraba en los planes del equipo, para la siguiente campaña y que debían de resciliar su contrato, para cumplir con los requerimientos de inscripción en la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

Según el jugador, confiaba mantenerse en el equipo porque su nombre no apareció en la lista de bajas ni entre los transferibles de los orientales “no continuaré porque el presidente (Leonel Hernández) me notificó que no estoy en los planes del entrenador del equipo (Carlos Romero). Eso me lo notificaron a medio mes de iniciada la pandemia (abril), tenía contrato con ellos por un torneo más, no podía irme del equipo, les pedí indemnización, lo que me corresponde de ley”, dijo.

Hernández pidió que se le respetara su contrato y por eso “un día antes de inscribir al equipo ante la Federación Salvadoreña de Fútbol, me buscaron para firmarles la indemnización que me tocaba, todo terminó en buenos términos, les dije que no tenía problemas, simplemente, había que respetar lo que decía el contrato: si decidían quitarme, no había problema, pero que se respetara el contrato y que me dieran el mes (de salario) que establecía”, añadió.

Lamentó que en primer momento le manifestaron que continuaría “la semana pasada me citaron a firmar la hoja de inscripción para el Apertura 2020, a los dos días, me notificaron de nuevo que disculpara, que tenía que firmar mi resciliación de contrato porque no seguiría en el torneo. Es lamentable, pero no estoy molesto con ellos, ni por irme del equipo”.

“El Morro” llegó al Jocoro la temporada pasada tras su paso por El Vencedor, también jugó en el pasado con el Chalatenango, Vista Hermosa, Águila, Pasaquina, entre otros.

Tras resciliar contrato con el Jocoro, corre contra el tiempo en la búsqueda de un nuevo equipo “esperando qué equipo puede salir, me afectó bastante que no me pusieran en sus redes sociales que estaba como transferible, tal vez, algún equipo hubiera mostrado interés en mí, pero, por algo pasan las cosas”, explicó.

Confía en encontrar nuevo en primera o segunda división “afecta bastante salir de esta manera, todo hubiera sido distinto si ellos anuncian en sus redes sociales que me ponían transferible, así, cualquier equipo de primera o de segunda división se hubieran interesado. A estas alturas ya tuviera negociación con otro equipo, he estado en la primera división, he estado activo, jugando en liga mayor y el hecho de que ellos no anuncien que no seguiré con el equipo o que estoy transferible, afecta bastante”, expuso.

“Me deja una lección bastante grande, esto nunca lo había vivido, le dejo las cosas a Dios, esperar lo que venga primero Dios, a última hora me citaron para resciliar contrato y que se pudieran inscribir, pero tampoco podía firmar sin recibir lo que establecía mi contrato”, concluyó.