Javier Mascherano habla de un distanciamiento con Messi

En una entrevista concedida al periódico El Gráfico de Argentina, Javier Mascherano se soltó y habló de todo lo que ha pasado en su carrera en los últimos meses, desde su relación con el ex técnico azulgrana, Pep Guardiola, hasta lo que pasó con Lionel Messi luego de la pasada Copa América.

"Con Lionel Messi no hablamos por 20 días después de la Copa América. Después, de a poco, comenzamos a entrar en contacto", recuerda "el Jefecito".

Mascherano confirmó que "para Leo la decepción de perder su tercera final fue tan grande que se planteó dejar todo de una vez", en alusión a que Messi en efecto se planteó no volver a jugar con la selección de Argentina.

SU SALIDA DEL BARCELONA, INMINENTE

Hace algunas semanas, Mascherano manifestó que su ciclo con el Barcelona estaba por cerrarse. En la radio de Cataluña manifestó que "estoy convencido que las etapas hay que cerrarlas y la del Barcelona está cerca de cerrarse".

Finalmente, el argentino recordó lo cómodo que se sintió con Guardiola en el banquillo azulgrana.

"Me recibió con música clásica y una frase que no olvido más: '¿Vos sabés que venís acá a no jugar, no?'. Le contesté: 'Quedate tranquilo que conmigo no vas a tener ningún problema'. Y es la verdad, porque soy así, aunque muchos quizás tengan otra imagen. Hablé muchísimo de fútbol con Pep en esos dos años que lo tuve. El me preguntaba por Bielsa y por la Premier, se ve que ya tenía en la cabeza dirigir allí. Pep siempre fue muy inquieto, todo el tiempo pregunta y saca cosas", reveló.