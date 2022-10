Javier Mascherano: “Es un privilegio estar en El Salvador”

Sonriente, ameno y contestando todo lo que se le preguntó, así estuvo Javier Mascherano en su presentación en el evento de la Curacao y LG denominado “Mundialistos”.

“Para mi es un honor y un privilegio poder estar acá en este país que no conocía. Contento y con muchas ganas de poder disfrutar en este paso mío en El Salvador” comentó en su primera aparición.

El actual seleccionador Sub 20 de Argentina compartirá con los chicos en un Training Camp en la mañana de este domingo y por la tarde tendrá un Talk Show con muchos clientes que compraron los productos de LG.

“Con nuestra campaña mundialistos que comenzamos el 23 de agosto estamos celebrando el Mundial de Catar 2022”, dijo Patrick Zarzar, gerente general de Unicomer.

Durante el evento “El Jefesito” como es conocido el ex jugador del Barcelona, contestó varias preguntas entre ellas sobre el mundial de Catar y la selección de su país.

“Obligación obviamente no creo que sea la palabra. Hoy Argentina cuenta con un gran equipo y nos tiene a todos los argentinos muy ilusionados”, acotó.

Además habló de su momento como entrenador y dijo que “hace poquito empecé a entrenar y disfrutó. Me gusta transmitir las experiencias que he podido vivir en mi carrera como futbolista. No hay nada como ser jugador de fútbol”.

“Seguramente voy a cometer alguna injusticia al elegir los cinco entrenadores más influyentes en mi carrera, pero son Marcelo Bielsa, Rafa Benítez, Pep Guardiola, Luis Enrique y Alejandro Sabella”, mencionó al ser cuestionado sobre los entrenadores que más ayudaron a su carrera.

También dijo que N'Golo Kanté, Carlos Casemiro y Sergio Busquets, son los mediocampistas de contención que más le gustan en la actualidad. Mascherano jugó en dicha posición la mayor parte de su carrera.

Sobre qué necesita El Salvador para asistir nuevamente a una Copa del Mundo fue claro en decir que, “En todos los países de latinoamerica tenemos que empezar a entender que el fútbol formativo, el fútbol juvenil es la clave para poder desarrollarnos”.