Javier Mariona: "Mi abuelo (Chamba) fue mi influencia"

Javier Mariona ha dado qué hablar durante los últimos días. No sólo por sus goles y sus actuaciones con la Sub-20 de El Salvador en el Premundial CONCACAF, sino también porque es nieto de una de las leyendas vivientes del fútbol criollo, su abuelo es nada más ni nada menos que Salvador Mariona, capitán de la selección en el Mundial de México 70.

¿Dónde naciste y cómo iniciaste a jugar fútbol?

Nací en Estados Unidos, en una ciudad que se llama Los Altos, California y desde que yo empecé a caminar he jugado fútbol, todo el tiempo con la pelota en mis pies.

¿Quiénes fueron tus influencias en el fútbol?

Mis influencias fueron mi papá, mi abuelo, y jugadores como Neymar, Ronaldinho que juegan y tienen una sonrisa en su rostro y es igual a mí porque mi felicidad es jugar fútbol.

Sos una persona muy alegre....

Todo el tiempo, la vida es como el baile, el baile me da alegría.

¿Y cómo te va en tu equipo?

Ahorita estoy jugando para el Oakland Roots en la USL, estoy despacio, no estoy jugando el tiempo que yo quiero pero con el tiempo voy a mejorar y voy a ganar más minutos en em equipo. Empezamos la temporada un poco despacio pero vamos mejorando poco.

El Salvador ha estado presente en tu vida, pero dime. ¿Qué es lo que conoces de El Salvador, qué es lo que más te gusta?

El ambiente creo, y el amor por el fútbol. También gusta mucho las pupusas (risas) necesitaba decir eso sin duda. Visité por primera vez a El Salvador por primera vez en marzo y fue una gran experiencia para mí.

¿Cómo fue la primera vez que hicieron contacto para estar en la selección?

Creo que en octubre. Nos dijeron que íbamos a tener un campamento en Estados Unidos en diciembre que fue de tres días. Gerson me mandó un mensaje diciendo 'ojo que vamos a tener un campamento, necesito que estés listo' y cuando terminó ese campamento dos días después ya se me llamó.



¿Ya conocías a Gerson Pérez?

Sí, desde mi primer club en Los Ángeles, mi hermana jugó en ese club y el hermano de Gerson fue su entrenador. Desde que somos pequeños chiquitos conocemos a la familia de Gerson, conozco a Hugo Pérez, él fue mi entrenador cuando estuve jugando sub-17.

Te vimos jugar contra Guatemala en marzo y luego no te vimos en el Dallas Cup y en el UNCAF de Belice. ¿Qué fue lo pasó?

Una semana antes de Dallas Cup yo tenía chance de ir con la selección. Ya me habían dicho que iba ser parte de las dos listas, pero esa semana antes sufrí una lesión en mi rodilla, apareció de la nada, después al segundo día ni podía ni caminar y fue muy triste para mí porque sabía que no iría al Dallas Cup y Belice.

Me imagino la alegría de estar en la lista final de jugadores que están en el Premundial...

En mi mente solo pensaba en que tenía que estar listo para la lista final que irá a Honduras y para mí me ha ayudado mucho, me dije ok, no puedo ir a Dallas, no puedo ir a Belice, me tengo que preparar lo mas que pueda para ir a Honduras.

¿Crees que Dios te bendijo con ese llamado en la lista final?

Claro, todo esto es una bendición, desde que me llamaron para ir a Los Ángeles, jugar los dos partidos contra Guatemala, hasta los dos goles que le hice a Guatemala en octavos, eso es solo gracias a Dios.

TORNEO

Te he visto bailar, reír, bromear. ¿Cómo podrías describir el ambiente desde este equipo?

Somos como hermanos creo, es difícil describir con palabras que tan cerca somos como grupo, creo que con el tiempo vamos a mejorar poco a poco, vamos a jugar mas tiempo juntos y el amos va crecer entre nosotros.

¿Se han planteado cómo grupo ir al Mundial?

Sí, sin duda. Estábamos diciendo que no le creo que de verdad tenemos un chance para ir al Mundial, me pongo a pensar tres o cuatro veces y me dijo no lo creo de verdad estamos peleando estamos tan cerca.

¿Cómo has percibido el cariño de la gente y la expectativa que ha generado esta selección en El Salvador?

Creo que no hemos ganado nada, no hemos hecho nada, estamos jugando buenos partidos, hemos ganado un par de veces pero tenemos más que hacer.



UNA LLAMADA CON SALVADOR MARIONA



¿Cómo es tu relación con tu abuelo, sabemos que Salvador Mariona es una leyenda del fútbol en El Salvador y fue capitán en el Mundial del 70?

Hasta que tenía ocho o nueve años de edad empecé a pensar que de verdad él fue al Mundial y capitán de El Salvador, eso es increíble y esa es una de las razones por las que él es uno de mis ídolos. Él es un buen hombre y tenemos una buena relación hablando de fútbol siempre y me aconseja cómo puedo crecer como hombre.

¿Has hablado con él de este torneo? ¿Qué consejos te ha dado?

Qué necesitamos dar más como equipo y cómo yo solo , que estamos cerca y lejos.

¿Si pudieras hablar con él ahorita, qué le dirías?

Que lo amo.