Javier Lezcano no seguirá con el Pasaquina

El paraguayo Javier Lezcano terminó contrato con el Pasaquina y aseguró que no renovará con la institución oriental de cara al Apertura 2017.Ni haber terminado líder de goleo con 11 dianas ha convencido al guaraní para quedarse en las filas del equipo fronterizo. Asegura que ya recibió ofertas de otros equipos del balompié nacional, por lo que quiere seguir jugando en el país. Pero por ahora no quiere dar los nombres de los equipos que le han hechos propuestas de trabajo."Voy a analizar algunas ofertas para ver a qué acuerdo llego. Con Pasaquina terminé contrato. Creemos que con Pasaquina ya cumplimos; ya dimos lo mejor de nosotros cuando estuvimos en ese equipo. Trataremos de buscar una nueva oportunidad. Seguramente me van a ver otra vez por acá", expresó el delantero suramericano en plática con EL GRÁFICO.