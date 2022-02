Javier Lezcano: “Confío que vamos a salir de esta situación”

El delantero paraguayo Javier Lezcano llegó a las filas del Municipal Limeño para reforzar el ataque en el Clausura 2022, y tras siete jornadas el artillero habló con EL GRÁFICO sobre su experiencia hasta el momento en el equipo cuchero.

“La verdad (me he adaptado) bastante bien, he llegado a un equipo donde están algunos compañeros que ya he tenido anteriormente y no me costó adaptarme rápidamente al grupo; siempre trato de dar lo mejor por el equipo que me toca defender en este caso me toca Limeño en el que lucha y entrega no faltará de mi parte en cada partido”, comentó.

Lezcano forma parte de una dupla con Nicolás Muñoz en la delantera de los auriazules, y asegura que el panameño-salvadoreño es un líder en el equipo, por lo que no fue complicado acoplarse a él en la cancha.

“(Trabajar con Muñoz ha sido) muy bueno, sabemos que Nico es un líder en donde vaya por la experiencia y por el peso que tiene acá en el fútbol nacional y no fue difícil acoplarme a él y a los demás compañeros, si me toca ayudar en otras posiciones de igual (manera) lo hago sin problemas. Yo siento que vamos a ir levantando cada día más, tengo fe en Dios que así se va a ir viendo el equipo en sí”, indicó.

Sobre la situación que afronta Limeño en la parte baja de la tabla acumulada, Javier opinó que el equipo está enfocado en sacar buenos resultados para salir de la zona del descenso, señalando que tienen un buen grupo de jugadores.

“Ahora mismo nosotros estamos enfocados en sacar buenos resultados, luego veremos el fruto. Sabemos en qué situación está el equipo pero no podemos jugar los partidos teniendo eso en la cabeza. Yo confío que vamos a salir de esa situación con la ayuda de Dios porque tenemos un excelente grupo y (somos) muy trabajadores. Ya irán saliendo bien las cosas en el tiempo de Dios”, expresó.

En la próxima jornada, el Municipal Limeño se enfrentará al vigente campeón, el Alianza, en el Ramón Flores Berríos, y para Lezcano no será fácil enfrentarse a los capitalinos, no obstante, considera que su equipo puede hacer valer la localía y sacar un resultado positivo.

“Sabemos que Alianza tiene buenos jugadores, es un equipo que propone mucho; pero nosotros estamos de local tenemos que usarlo a favor de nosotros, no va a ser un partido fácil somos conscientes, pero tenemos equipo para enfrentarse a ellos, trataremos de dar un buen espectáculo jugando al fútbol, todo dependerá de que nosotros hagamos bien nuestro trabajo en el terreno de juego”, concluyó.