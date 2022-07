Javier Bolaños: “Salí molesto de FAS porque irrespetaron mi contrato”

El puntero izquierdo del Once Deportivo, Javier Israel Bolaños, debutó de gran manera con el equipo ahuachapaneco en el inicio del torneo Apertura 2022 al anotar a los minutos 10 del primer tiempo y a los 16 segundos del segundo tiempo los dos goles del triunfo aurinegro por 1-2 sobre el subcampeón Águila en el propio estadio Juan Francisco Barraza, siendo la primera de las sorpresas del recién inaugurado torneo liguero.

Bolaños, ex reservista de FAS y con quién jugó un total de 31 partidos de liga (los últimos siete en el torneo anterior), incluido dos juegos en cuartos de final y dos partidos de semifinales tras su debut en primera división el 25 de octubre del 2020 precisamente ante el Once Deportivo en aquel empate sin goles en Ahuachapán por la fecha tres del Apertura 2020, anotó solamente dos goles con la camiseta tigrilla.

Pese a que debutaba con nueva piel en una difícil cancha como lo es San Miguel, Bolaños Figueroa fue la figura en el inicio del actual torneo por su doblete y por el fútbol ofensivo que mostró en los 82 minutos en que estuvo dentro del campo de juego en el estadio migueleño la noche del pasado sábado ante los naranja y negro.

El jugador que cumplirá 21 años el próximo 14 de agosto jugó ante los aguiluchos su partido 32 en primera división y firmó su primer doblete de su corta carrera profesional, sumando ya, cuatro goles en liga mayor.

Bolaños es confeso seguidor de FAS, pese a ello, contó las razones de su sorpresiva salida del cubil asociado justo cuando se le terminó su contrato como reservista.

“Mi salida de FAS fue porque salí un poco molesto con ellos por la forma en que se dieron las cosas en el equipo con la anterior junta directiva, porque cuando inicié el contrato como reservista se me incumplió con la directiva anterior, pero seguí jugando en FAS por el amor a los colores y para cumplir mi sueño de ser un jugador del equipo mayor en FAS, porque aún mantenía mi número de reservista, pero miraba en otros equipos de la liga mayor que los jóvenes que mostraban talento los promovía al equipo mayor, pero en FAS no se me brindaba esa oportunidad”, confesó el jugador nacional nacido en el 2001 en la ciudad de Santa Ana.

El ex jugador asociado dijo además que “al final de la temporada que acaba de finalizar, el gerente de FAS de la directiva anterior se me acercó para ofrecerme un nuevo contrato pero para jugar con el equipo mayor, pero revisé que ese contrato era igual a lo que ganaba en reservas, sin ninguna mejora salarial, entonces, y pese a eso, les dije que firmaba ese contrato pero por un año, por querer ser un jugador del equipo mayor de FAS, pero el gerente anterior me dijo que mi contrato tenía que ser por dos años o no me daban el contrato, por lo que mejor pedí mi carta de libertad del equipo”, confesó el jugador nacional.

“Al principio no querían cumplirme con ese documento, al final no querían darme mi carta de libertad de FAS, pero porque ya habían incumplido mi contrato como reservista eso ayudó para lograr mi salida y cuando anuncié mi retiro de FAS en mis redes sociales fue que el Once Deportivo se contactó conmigo, muy accesibles para negociar conmigo porque les interesaba mi manera de jugar, era lo que buscaban para el equipo”, destacó.

El nuevo jugador del equipo fronterizo admitió que “se dio la negociación, muy accesible, eso me puso contento por eso, me ofrecieron muchas cosas interesantes que me permitieron decidir firmar con ellos porque actualmente el plantel hay muchos jóvenes y comenzamos a responderles de la mejor manera como lo sucedido el sábado pasado en San Miguel ante el Águila. Contento y agradecido con este equipo que me abrieron las puertas para negociar con ellos en buenos términos, por eso llegué al Once Deportivo”, acotó.