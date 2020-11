Javier Bolaños: "En Santa Ana hay talento"

Aparte de la victoria el pasado domingo para FAS que significó ponerle fin al mal arranque, otra de las buenas noticias es Javier Bolaños, jugador proveniente de las divisiones menores del equipo y que está llamando la atención. Debutó en primera división en la jornada tres en el empate ante Once Deportivo y una semana después, ante Metapán, marcó su primer gol en primera división.

El volante considera que hay mucho camino por recorrer, tanto en el campeonato como en su carrera profesional, por lo que no se duerme en los laureles. Espera seguir creciendo y tener la confianza del cuerpo técnico para demostrar que junto a él hay una buena camada de jugadores que salen de las divisiones menores del FAS, que tienen talento, y que merecen una oportunidad.

La semana pasada debutaste en primera división y una jornada después marcas tu primer gol ¿Cómo lo viviste?

Si, fue algo bonito porque el equipo tenía esa presión de buscar la victoria porque venía de un empate y dos derrotas. La confianza que el profe "Zarco" me dio también me motivó, fue algo extra. Los jugadores me dieron su apoyo y antes del partido estaba tranquilo, confiaban en mi trabajo y poder mostrarme. Gracias a Dios que se dieron las cosas y pude anotar.

¿Te imaginabas un inicio así de tu carrera?

En realidad lo soñaba pero no imaginaba hacerlo realidad. Desde pequeño siempre he querido llegar lejos y se me ha cruzado por la mente el resaltar y marcar la diferencia, para eso tenía que prepararme, empezar desde abajo trabajando duro para cuando estuviera en reservas tuviera esa ventaja de tener un gran trabajo. Gracias a Dios y mi familia porque me dieron su confianza. Hubo desmotivaciones pero eso también me ayudó a ser fuerte y dar el salto al primer equipo.

¿Qué te dijo el profe Rodríguez?

Sabía que él te da confianza y había visto algo en mí, algo diferente y quería hacerle saber que no estaba equivocado, que estaba agradecido por la confianza, pero siempre ha estado conmigo. Me ha dado consejos, nunca estuvo regañándome sino todo lo contrario. Eso hizo que me sintiera cómodo en el equipo.

Cuéntanos sobre tu trayectoria, entiendo que desee la sub15 estás en FAS.

Siempre me he identificado con el equipo, estuve en Trigrillos de El Palmar, abajo del estadio Óscar Quiteño. También jugué con "Tajaniche" Erazo en las escuelas de Amigos de FAS y a los 14 años llegué a la sub15. Fue un proceso muy bonito, sabía que tenía que empezar desde abajo. Luego debuté en la categoría sub17, en el primer torneo que hicimos con el profesor Miguel Leiva quedamos campeones en donde eliminamos a la selección, nos sentíamos contentos, después fuimos subcampeones. Después, con el profe "Ché" Martínez llegué a reservas y siempre he trabajado duro.

¿Estudias?

Saqué el bachillerato y el próximo año espero seguir los estudios en la universidad. Me gustaría estudiar Mercadeo.

Muchos jugadores también han sacado su carrera profesional.

De pequeño debo decir que no me gustaba el estudio y siempre decía que quería ser futbolista. Mi mamá siempre me corregía, que tenía que llevar las dos cosas porque a los futbolistas no los aceptaban si no tenía sus estudios también. Eso se lo agradezco porque sé que el fútbol puede ser por un momento porque Dios no lo quiera, una lesión puede ponerle fin a la carrera. Entonces ahí es donde uno tiene que sacar sus estudios.

Se criticaba a FAS que no le daba promoción a sus talentos de bases menores ¿Puede ser tu caso el que rompa esa brecha?

Sí, de hecho estoy agradecido con los entrenadores de los procesos menores que le ayudan a crecer mucho a uno como persona y como jugador. Me decían que cuando llegara al primer equipo, que lo hiciera de la mejor manera y marcar la diferencia y abrir puertas a otros que vienen detrás. En Santa Ana hay mucho talento, en reservas hay muchos que pueden dar ese salto y será una alegría para mí que los chicos santanecos puedan aportar, que puedan lograrlo.

¿Cómo ves el campeonato, puede esta victoria ser el punto de inflexión?

Sí, esto nos da mucha confianza. Desde el empate ante el Once Deportivo vimos que podíamos mejorar y en los próximos partidos había oportunidades para crecer. Este fin de semana se dio la oportunidad de ganar pero falta mucho torneo aún. Hay buen equipo y sacar esto adelante.

Se viene Sonsonate.

Sabemos que ante Sonsonate perdimos en casa, no hicimos un buen partido pero como se dice, el fútbol da revanchas, si Dios lo permite ir sumando de tres. Hay que mantener el ritmo, no bajarle y con la ayuda de los profes espero sumar más minutos y poco a poco ir creciendo.

Esto también te pone en el panorama de selecciones menores.

He soñado con representar al país en una selección. No se me ha dado la oportunidad pero voy a trabajar para darme a conocer y que las puertas se abran.