Javier Aguirre da pronóstico de México para el Mundial: "Estamos jodidos"

Javier Aguirre, conocido por sus peculiares respuestas a la prensa deportiva, realizó su pronostico sobre cómo le irá a México en el Mundial de Catar 2022. El técnico azteca de 63 años opinó sobre el "Tri" en vísperas del duelo entre su equipo el Mallorca y el Barcelona en donde hizo enfasis en el goleador polaco Robert Lewandowski.

"Lo he visto por la televisión, no me ha tocado enfrentarlo en el terreno de juego. Tremendo 'killer' de toda la vida. Además nos toca en el grupo de México en el Mundial, con Polonia, estamos jodidos", dijo Javier Aguirre.

México se medirá en Catar 2022 el 22 de noviembre frente a Polonia y más tarde se medirá ante Argentina y Arabia Saudita en el Grupo C.

Sobre su choque de este fin de semana ante Barcelona, Aguirre dijo: "Nos gusta que estén los mejores dentro, el Barça tiene un banquillo que ya lo quisiéramos algunos equipos de titulares. El que juegue lo hará bien, seguro".