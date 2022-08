James Rodríguez se ofrece a jugar en el Valencia

El centrocampista internacional colombiano James Rodríguez se ha ofrecido a jugar en el Valencia e incluso a bajarse el sueldo para facilitar la operación, aunque ha admitido las dificultades para poder cerrarla, ya que para hacerlo debe aún desvincularse del Al-Rayyan de Catar.

"Si me llama el Valencia voy andando desde Catar", señaló el exjugador del Real Madrid en una entrevista en El Chiringuito, en la que dijo que no estaría "mal" recalar en el club de Mestalla, pero en la que también admitió que quedan "horas" para el cierre del mercado y que si tuviera que ir caminando llegaría tarde.



"El Valencia es un gran club, pero no sé nada. Han fichado a (Edison) Cavani. Si quieren alguien que le ponga balones, ahí estoy yo", apuntó el jugador. El club de Mestalla está a punto de cerrar la venta de Carlos Soler al PSG y ha acelerado la búsqueda de un sustituto para el centrocampista valenciano en este tramo final del mercado de verano.



El propio James se ha hecho eco de su propuesta a través de las redes sociales, así como de la acogida que esta ha tenido en parte de los aficionados del Valencia.