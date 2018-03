James Cabezas: “Vamos a dejar la piel ante el Santa Tecla”

James Cabezas, delantero del Águila, habló con EL GRÁFICO sobre el duelo de vuelta contra Santa Tecla en el estadio Juan Francisco Barraza en el que los emplumados necesitan ganar por diferencia de dos goles para meterse a la final.James explicó que están listos para remontar el 0-2 sufrido en el estadio Las Delicias el miércoles anterior y reveló algunos detalles de cómo vive esta fase en su primer torneo en el fútbol salvadoreño.“Nosotros podemos contrarrestar la propuesta que ellos tengan y Dios mediante darle vuelta al marcador, tenemos la firme convicción y la fe puesta de que podemos lograrlo. Es muy lindo estar en esta fase, uno siempre viene con las ganas y la convicción de aportar, me encontré con un excelente grupo de jugadores y cuerpo técnico que siempre trabaja”, dijo el colombiano de 32 años.El futbolista mencionó que no cumple alguna rutina o cábala antes de un partido crucial.“Tengo la fe puesta en Dios que es el que siempre nos ha bendecido y mi familia que siempre está apoyándome en la grada y ese es el ritual más sagrado”.Según las cuentas de James esta es su cuarta semifinal en su carrera, después de las disputadas con Trujillanos y otros equipos en el fútbol venezolano. “Uno siempre trata de aportarle al equipo y los goles que uno marca sirven para que el equipo sume, pero de nada sirve marcar goles sino se logra el objetivo que desde mi llegada aquí es jugar la final y ganarla”.El jugador suramericano también mencionó que la alimentación, la hidratación incluso el descanso son detalles que juegan en un torneo. “Los cuidados y disciplina no son solo para un partido porque uno tiene que ser profesional todo el torneo y para poder llegar al final hay que ser profesional en todo sentido”.“Hay que descansar bien, comer e hidratarse bien para que el día de juego no tengas que hacer un gasto más elevado de lo normal. Hay que estar mentalizados en darle la vuelta al marcador adverso”, mencionó.Como parte de su rutina James Cabezas expresó que horas previas a un partido importante evita las redes sociales. “De pronto es bueno no estar muy metido en las redes sociales porque eso muchas veces te enaltecen y muchas veces te destruyen, entonces no hay que estar pendiente de eso sino hasta el final para ver cómo te fue, pero yo trato de estar tranquilo, escuchar música y en el calentamiento me olvido de todo y dar mi máximo esfuerzo.Sobre la oportunidad que tienen de dejar fuera al Santa Tecla expresó que sería una alegría y premio a la afición. “Uno sabe que sacando al campeón del torneo pasado vas por buen camino y es un rival difícil que ha hecho bien las cosas durante todo el torneo y me daría gusto avanzar de fase y sirva para salir campeón”.Una de las mejores motivaciones que tiene es ver a su famiia en las gradas "Tengo aquí a mi esposa y a mis dos hijos y ellos han ido a la mayoría de las canchas y eso es motivante. El domingo van a estar apoyando al equipo y esperamos darle esa alegría. Vamos a dejar la piel".