James Cabezas: "Me hablaron de ir al FAS pero ya me había comprometido"

El ariete colombiano del Municipal Limeño, James Cabezas, habló sobre su segunda oportunidad en el fútbol salvadoreño, en donde ya dejó una impresión tras su paso por el Águila en 2017, tras anotar 18 dianas en dos torneos.

Antes de firmar con los santarroseños, James tuvo el ofrecimiento de un representante para jugar en el FAS, pero ya se había comprometido con el Limeño, por lo que declinó la chance, aseguró.

Sus goles, objetivos y el reencuentro con el estadio Barraza, que fue su casa hace dos años, los repasa en esta entrevista.

¿Cómo se dio tu llegada al Municipal Limeño?

El contacto se dio el año pasado, cuando jugamos un amistoso acá contra ellos. Hubo un acercamiento y Jhonny Ríos (jugador del Limeño) dijo que se podía dar la chance y yo quería regresar, porque ya conozco la plaza y acá se dieron circunstancias que no eran del agrado para mí y en ese partido quedaron abiertas las puertas para volver a El Salvador.

En el momento en que llegas al acuerdo con Limeño, ¿hubo algún otro equipo interesado?

No, pero antes de venir al Limeño un representante que tengo allá en Colombia me habló del FAS pero yo ya me había comprometido con el Limeño y yo cuando doy la palabra no me echo para atrás; independientemente de que hubiera más dinero o no, yo creo que la palabra tiene mucho peso, en lo personal. Ya estaba dicho y no quería quedarles mal. "Don Quime" (Arquímedes Mendoza) es alguien que conoce mucha gente y también jugó un papel fundamental.

Directamente del FAS no me llamaron, sino que el representante en Colombia me dijo que había posibilidad de que fuera allá, pero le dije que no. Esto es fútbol y uno no le puede jugar mal a nadie.

¿Cuáles son las expectativas que tienen como grupo?

El grupo se ha sentido bien, estamos saliendo de la pretemporada, pero hay un ambiente muy sano, buenos jugadores y el inicio del torneo será fundamental. Los objetivos que tenemos son entrar en la octagonal (cuartos de final) y tratar de llegar a la final, porque el equipo se ha quedado en cuartos y se ha hecho cuesta arriba ahí. Espero aportar con goles porque eso lo mide a uno como delantero. Primero pienso como equipo y que estemos en los lugares a donde la directiva apunta.

A nivel individual, ¿cuál es el objetivo que te trazas?

Uno siempre quiere hacer lo mejor posible, torneo tras torneo. En Águila hice 19 (18) goles y uno trata de igualar esa marca, como mínimo, y superarla, como reto personal. El intento se hará y el esfuerzo y la disposición ahí estarán.

¿Cómo te tomas ese reencuentro que habrá en el Barraza con tu exafición?

La experiencia en Águila fue linda. Tu gente, tu equipo, siempre quiere hacer las cosas bien, aunque no alcanzamos a pasar las semis, pero será bonito regresar a un lugar donde te sentiste bien y donde la gente mostró empatía, es lindo e iré con mucho respeto y agradecimiento, aunque ahora defiendo otra camiseta y el reto no es tanto contra el Águila, sino contra el torneo como tal. Será una experiencia muy chévere porque viví un año maravilloso con ellos.

¿En Honduras (Juticalpa) estuviste pendiente de tus rivales en el torneo?

Para nadie es secreto que los rivales a vencer siempre han sido Alianza, Santa Tecla, Águila y el FAS, entonces uno da ese seguimiento porque uno se debe esto y entre más información tenga, mejor provecho le saca a eso. Como ya estuve acá conocí a casi todos los equipos, menos a los que recién ascendieron. Eso será muy importante, siempre estuve pendiente del Águila porque tengo muchos amigos allá y les deseé bien... pero esto es fútbol y ahora me enfoco en Limeño, que me contrató para aportar.