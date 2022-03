Jamaica "renueva" plantel ante El Salvador

Jamaica enfrentará a El Salvador en la antepenúltima fecha de la octagonal CONCACAF con un equipo prácticamente nuevo con respecto al que jugó la mayoría de las eliminatorias.

Paul Hall, el actual entrenador de la selección de Jamaica, llevará un equipo ante El Salvador con una base de jugadores de la liga local y con grandes ausencias como el Michail Antonio, el jugador del West Ham de la Premier League de Inglaterra. Solo nueve jugadores sobreviven del último partido que se registró entre las selecciones de la CONCACAF en el Cuscatlán.

El portero Andre Blake (Philadelphia Union de la MLS), Adrian Mariappa (Macarthur F. C. de la A-League), Damion Lowe ( Inter de Miami de la MLS), Devon Williams (Miami FC de la USL), Leon Bailey ( Aston Villa de la Premier League de Inglaterra), Ravel Morrison (Derby County de Inglaterra), Lamar Walker (Miami FC de la USL), Javain Brown ( Vancouver Whitecaps de la MLS) y Greg Leigh ( Morecambe de Inglaterra) son los sobrevivientes del último partido donde Jamaica visitó a El Salvador en el Cuscatlán donde empataron 1-1.

Esa vez en el Cuscatlán solo Blake, Mariappa, Lowe, Williams, Bailey, y Morrinson vieron actividad ante El Salvador, por lo que el 64% del equipo será nuevo en el Independence Park.

“Queremos sacarnos estos partidos de encima. Tenemos que ver hacia el futuro, ver hacia los jóvenes para poner los cimientos para el futuro y hay que comenzar ahora”, dijo Hall sobre el equipo que presentará ante El Salvador.



Y comentó: “Esto es de compromiso, pero no quiero hablar de las razones por la que algunos jugadores están decepcionados. Solo podemos tener jugadores que quieran estar acá y que estén comprometidos al proyecto. No llamaré a alguien que no ponga a Jamaica primero”, sobre los jugadores que no quisieron atender el llamado a selección.