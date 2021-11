Jamaica: La evolución de "Reggae Boyz" antes de llegar al Cuscatlán

La selección de Jamaica ha tenido un paso discreto en las eliminatorias rumbo al mundial de Catar 2022, muy similar al hecho por El Salvador.

En seis jornadas disputadas, los "Reggae Boyz" han conseguido cinco puntos, las mismas unidades que la Azul, pero el combinado caribeño ha marcado un gol más y se ubican en el sexto lugar, un puesto por encima del conjunto salvadoreño.

Los jamaicanos vienen de menos a más a lo largo de toda la octagonal. Tuvieron un debut complicado ante la selección mexicana, no solo se enfrentaron a una de las mejores escuadras de la región de CONCACAF en el Azteca, sino que lo hicieron sin poder contar con sus principales figuras, debido a las restricciones de viajes por la pandemia de Covid-19.



El partido ante “El Tri” terminó con un marcador de 2-1 a favor de los mexicanos. Luego de esa derrota cayeron por goleada ante Panamá por 0-3 en casa. El siguiente partido, el último de la ventana de septiembre, consiguieron un empate por la mínima ante Costa Rica.

En octubre empezaron cayendo ante Estados Unidos de visitantes por 2-0. Desde ese partido, los dirigidos por Theodore Whitmore han conseguido un empate y un triunfo; ante Canadá igualaron sin goles en casa, y a Honduras la vencieron en San Pedro Sula por 0-2.

Jugadores de Jamaica calientan hoy previo a un partido contra México por las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022, en el estadio Azteca en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez



Los jamaicanos cayeron solamente con una selección centroamericana, con Panamá, y lo hicieron como locales. Ante Costa Rica y Honduras se enfrentaron como visitantes y lograron sacar cuatro puntos en esos dos partidos.

En los otros dos encuentros en los que fueron visitantes, los Reggae Boyz obtuvieron dos derrotas.



En esos seis partidos de la octagonal, Jamaica hizo múltiples cambios en sus once iniciales, y en su único triunfo no contó ni con Michail Antonio, ni con Leon Bailey, el otro atacante que milita en la Premier League; es más, Antonio jugó solamente ese partido ante Panamá, y Bailey no ha tenido minutos en toda la octagonal, debido a una lesión en el muslo, por lo tanto, ante los salvadoreños podrían jugar juntos por primera vez.



A pesar de lo anterior, el combinado caribeño tiene múltiples variantes para afrontar los partidos, incluso el entrenador Whitmore sabe

Leon Bailey, jugador de Jamaica que milita en el Aston Villa de la Premier League, podría debutar en la octagonal ante El Salvador. Foto: Concacaf



“Michael Antonio es un jugador importante para nosotros pero no es el único, yo le tengo fe a cada uno de los 24 jugadores ya que son piezas indispensables para representar a Jamaica”, enfatizó el técnico de Jamaica.



El fútbol de los caribeños se caracteriza por ser veloz, tienen jugadores con un gran despliegue físico y además se desempeñan bien en el juego aéreo, incluso sus próximos rivales, los salvadoreños, lo aseguran.



"El profesor (Hugo Pérez) nos ha dicho que son muy físicos y son rápidos, así que tenemos que enfocarnos en jugar a ras de piso y romper las líneas rivales para que podamos jugar a nuestro fútbol y buscar jugadores como Jairo y Enrico para tener el control de la pelota", señaló Danny Ríos, volante de la selección de El Salvador.