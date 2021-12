Jairo Henríquez tuvo un año de elogios con la selección

El 2021 fue un año de consagración y elogios para Jairo Henríquez. El extremo de 28 años y jugador del Águila se consolidó como titular de la selección de El Salvador y fue una de las piezas claves en el esquema del técnico Hugo Pérez durante la Copa Oro y la eliminatoria mundialista camino a Catar 2022.



Según el cuerpo técnico de la selección de El Salvador que encabeza Hugo Pérez, Jairo es uno de los jugadores salvadoreños con buena proyección y tiene un nivel técnico para poder jugar en ligas internacionales.



"Los representantes de jugadores o agentes estuvieron presentes en Europa y en Copa Oro y están interesados en Ronald Rodríguez, Jairo Henríquez y Bryan Tamcas. Ya en estos momentos el asunto quedó en las manos de las dos partes para ver que es lo que sucede", dijo Diego Henríquez, coordinador de selecciones nacionales, tras la gira europea de la Azul y la participación en la Copa Oro.



En la recta final del año, algunos sitios deportivos como Pase Filtrado informaban del interés de algunos equipo como LA Galaxy en el extremo salvadoreño.



A escala nacional, después de dos torneos con el Chalatenango, Henríquez dio el salto de calidad en el Apertura 2021 al fichar con el Águila, segundo equipo con más coronas en el fútbol salvadoreño.



Pero, sin lugar a dudas, la mejor vitrina para el futbolista en estos 12 meses fue la selección de El Salvador, al ser uno de los jugadores infaltables en la convocatoria de Hugo Ernesto Pérez.

En la octagonal, Jairo sumó 502 minutos y anotó dos goles que tuvieron eco en la eliminatoria como el tanto anotado a Keylor Navas en el juego El Salvador contar Costa Rica.

Golazooooooo de fuera del área. Jairo Henríquez puso el marcador Costa Rica 0 - 1 El Salvador. Iba a ser difícil anotarle a Keylor Navas, pero no imposible.



Si te perdiste el gol, puede verlo aquí. #N4V pic.twitter.com/1l41SK5LEg — Noticias 4Visión (@noticias4vision) October 10, 2021

El técnico de la selección nacional remarcó el nivel que está mostrando el extremo derecho y enfatizó que puede seguir creciendo si se mantiene concentrado.



Pérez también destacó el duelo individual que tuvo con el jugador del Barcelona Sergiño Dest, a quien le hizo dos jugadas de buen nivel en el encuentro ante Estados Unidos en la fecha 1 de la octagonal, juego que terminó con empate de 0-0 en el Cuscatlán.



"Sergiño Dest vale 35 millones y anoche a Jairo no lo pudo parar. Hay que destacar la mentalidad. He hablado con él y poco a poco ha entendido lo que nosotros queremos. El potencial que tiene es para más, es uno de los jugadores que hay que fortalecer su liderazgo", dijo Pérez.



Uno de los mejores momentos de Jairo Henríquez fue el 11 de octubre cuando fue incluido en el once ideal de CONCACAF. El extremo derecho fue escogido en el once ideal de la jornada cinco de la octagonal en la que El Salvador enfrentó a Costa Rica en San José.



A pesar de que la selección de El Salvador cayó ante los ticos por 2-1, la CONCACAF reconoció la gran actuación de Jairo Henríquez, quien figuró en el equipo ideal de la jornada junto a los costarricenses Celso Borgés y Bryan Ruiz; el mexicano Héctor Herrera y el panameño Aníbal Godoy.



El 16 de noviembre, Henríquez volvió a acaparar la atención en la octagonal al anotar un golazo a Panamá en apenas 12 segundos de iniciado el partido en el Rommel Fernández.

RÉCORD HISTÓRICO para @LaSelecta_SLV - Jairo Henríquez (12 seg.) acaba de marcar el gol más tempranero en TODA la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo en @Concacaf. Supera el gol de Juninho Bacuna contra San Vicente/Granadinas (18 seg.)pic.twitter.com/FyoEJcbW76 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 17, 2021





El experto en datos y cifras, Alexis Martín Tamayo, mejor conocido como “Mister Chip", publicó en su cuenta de twitter que el gol de Henríquez se ubicó en el primer puesto de los goles más rápidos marcados en las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF.



Según Míster Chip también fue el tercer gol más rápido en la historia de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo solo superado por el belga Christian Benteke (8 segundos) y el sanmarinense Davide Gualtieri (9 segundos).



EL GRÁFICO y Torogoz también entregaron un reconocimiento a Henríquez como el Jugador Más Valioso del juego ante Costa Rica.



No todo fue alegría para el jugador del Águila y se perdió el partido de eliminatoria contra México debido a una ruptura superficial del bíceps femoral de su pierna derecha que sufrió en el juego ante Costa Rica. También se perdió un par de partidos de liga con el equipo naranja y negro.



“Ha sido una de las lesiones que más me han afectado (en lo físico y en lo emocional), lo es por el momento en que se presentó, me he perdido dos partidos muy buenos, tanto con la selección como con mi equipo, pero creo que hay que verle el lado bueno, un descanso necesario para mi persona y solo esperar que ya esté mejor”, comentó el futbolista.

Ficha

Nombre: Jairo Mauricio Henríquez Ferrufino

Data: 31 de agosto de 1993

Altura; 1.73 metros

Posición; extremo izquierdo

Equipos: jugó en Turín FESA, Linces de Tlaxcala, FAS, Limeño, Chalatenango y Águila. Fue seleccionado sub-20 y participó con El Salvador en el Mundial de Turquía 2013.