Jairo Henríquez no jugará ante México

Heriberto Guerrero, médico de la selección de El Salvador, confirmó que el extremo Jairo Henríquez será otra baja para el partido contra México de este miércoles por la sexta fecha de la octagonal de Concacaf.

"Tiene una pequeña ruptura superficial del bíceps femoral de la pierna derecha, es una ruptura microfibrilar y no una contractura, razón por la que no puede jugar y estaría en proceso de recuperación unos diez días. Es una lesión pequeña pero no se puede arriesgar. El jugador quería jugar pero clínicamente existe un alto riesgo de que la ruptura se haga mucho más grande. Toca no arriesgarlo para el día de mañana", indicó Guerrero.

El seleccionador Hugo Pérez suma así otra baja notable después de descartar a Eriq Zavaleta por una conmocion cerebral que sufrió con su equipo el Toronto FC y la ausencia por suspensión de Roberto Domínguez y Narciso Orellana, expulsado en el juego ante Costa Rica del domingo anterior.

El auxiliar técnico de la selección, Juan Carlos Serrano también mencionó la ausencia de Henríquez para el partido ante los mexicanos.

"No vamos a poder contar con él para el partido de mañana, lamentablemente no, apareció mal y eso lo teníamos en duda pero ya nos dieron el informe médico y no vamos a poder contar con él", dijo Serrano en la conferencia de prensa previo al encuentro.

Henríquez es uno de los titulares y jugadores claves en la idea de juego de Hugo Pérez. El extremo además no verá acción en las fechas 13 y 14 del Apertura 2021 con Águila, equipo en el milita actualmente.

Tampoco estará disponible Ronald Rodríguez, quien se recupera de una fractura de un tercio a nivel proximal del peroné de su pierna derecha.