Jairo Henríquez: cuándo y cómo fue su resurgimiento en la selección

Jairo Henríquez fue una de las figuras de aquella selección salvadoreña sub-23 que logró el boleto al Mundial de 2013 en Turquía. El atacante se consolidó como el jugador más encarador y talentoso de un equipo que dejó huella.



Años después, las lesiones y los altos y bajos terminaron por darle momentos amargos a una carrera prometedora que al final lo llevó por varios equipos del fútbol salvadoreño con un rendimiento irregular.

El jugador de Panamá Julio Segundo (i) disputa el balón con Jairo Henriquez (d) de El Salvador, el miércoles 27 de febrero de 2013, durante el partido de cuartos de final de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial Sub'20 de Turquía, en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla (México). Foto El Gráfico



Pero Henríquez es de nuevo el jugador que marcó época en juveniles. No solo se encuentra bien físicamente sino que además se ha convertido en uno de los revulsivos de la selección del técnico Hugo Pérez y él mismo reconoce un cambio en todos sus hábitos y la cultura de trabajo que le han devuelto la motivación en su juego.



"He tenido una carrera de bastantes altas y bajas que complica todo el tiempo pero ahora he tenido la oportunidad y la confianza del cuerpo técnico, que es lo más importante, y me ha venido bien", destaca el también jugador del Águila.

Hemos tenido la oportunidad en los dos partidos anteriores de tomarlos como un examen y ver en qué podemos mejorar y qué cosas hay que cambiar en la defensa

Jairo considera que no se ha llegado al máximo de sus capacidad y espera seguir en constante crecimiento de sus cualidades futbolísticas. "Creo que puedo mejorar mucho más y explotar al máximo mi juego", menciona con franqueza.El polivalente jugador de la selección considera que todavía se están afinando detalles para pulir la idea del técnico Hugo Pérez. Los últimos compromisos han sido importantes para definir lo que todavía falta por mejorar en el equipo.", consideró.Al proyecto le falta tiempo pero ya tiene una idea clara. "El profe se enfoca en los detalles y estos días han servido para eso. Hay mucho que hacer pero vamos a intentar hacer bien esta Copa Oro y mantener la idea que nos deja una buena impresión del trabajo que el cuerpo técnico tiene", concluyó Henríquez.