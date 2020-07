Jairo Henríquez: "Sigo con mi ilusión de jugar fuera del país"

Jairo Henríquez fue de las figuras de aquella selección sub20 que disputó el Mundial de Turquía 2013 y el panorama lo tenía a su disposición. Reconoce que jugar fuera del país es su principal objetivo a corto plazo pero para ello necesita recuperar su mejor nivel y sabe que con sacrificio puede lograrlo.

De momento se mantiene en casa, entrenando para cuando sea el momento de volver a las canchas pueda estar en óptimas condiciones. Al igual que muchos salvadoreños, Jairo ha tenido que echar mano del emprendimiento para salir adelante en estos más de cuatro meses de parón liguero por la pandemia. Puso su negocio de venta de chocobananos el cual le ayudó en los momentos más complicados pero sus anhelos siguen intactos.

¿Cómo has pasado esta situación de la pandemia?

Pues como todos, un poco difícil porque esta cuestión ha parado todo y ha afectado en lo económico. Por otra parte tratar de mantenerte físicamente en casa es complicado porque a veces no tenés el mismo espacio o la posibilidad de hacer ejercicios que son constantes en los entrenos. Pero con tanta herramientas en Internet se puede trabajar. Algunos lo toman a bien este parón como una vacación, pero no es así, porque estamos conscientes que esto es nuestro trabajo y tenemos que estar siempre activos. No es una pausa normal y debemos estar preparados para no pasar facturas con lesiones.

¿En tu hogar cómo ha estado?

Dentro de todo pues bien de salud con mi familia, siguiendo las medidas sanitarias en todo momento. Es un tema delicado esto de la pandemia pero ahí vamos haciéndole frente a lo que venga, esperando lo que se venga y que Dios mediante el fútbol pueda seguir.

¿Te tocó realizar alguna actividad para generar ingresos?

Pues gracias a Dios mi esposa pudo obtener un trabajo y eso nos ayuda un poco. Antes, emprendimos con un negocio de vender chocobananos, nos fue bien y aunque nos toca salir para hacer las entregas, pero gracias a Dios ahí vamos y supimos llevar bien los gastos. La mayoría de jugadores se vio obligado a buscar otros ingresos y qué bien que les ha ido bien. Muchos critican que los jugadores ganan bien pero no es nada en comparación a otros países. Los gastos siguen y algunos tuvieron pausa total.

¿Todavía tienen ese negocio?

Sí, seguimos vendiendo chocobananos. Es a través de redes sociales, tenemos una página en Instagram que se llama ChocolocosSv y ahí nos hacen los pedidos y luego hacemos la entrega.

¿Qué te ha parecido el Chalatenango en cuanto a los cambios que ha tenido?

La verdad pues aplaudir estos movimientos que se han hecho. Desde el principio que la nueva directiva tomó las riendas, se hicieron bien las cosas y una fue cancelar la deuda que se tenía. Ahora también se anunció el convenio con (el club ecuatoriano) Emelec y eso es importante porque un visor puede darle la oportunidad a jugadores con talento. En el país hay buenos prospectos y solo falta trabajarlos y pulirlos, ellos son los que pueden dar ese impulso. Siento también que se va formando un equipo competitivo.

¿Qué te parecen los refuerzos presentados?

Han llegado buenos jugadores y eso aumenta la competencia en el plantel, siento que ha sido muy positivo porque el nivel de exigencia será mayor. Si se da todo sobre el campeonato estaremos en una zona difícil (zona central, junto al Alianza, Santa Tecla y Atlético Marte) y hay que darlo todo. Tenemos que adaptarnos todos y ser competitivos.

¿Cómo te has sentido en tu paso en primera división?

Como todo futbolista hay altos y bajos en su carrera pero me he sentido muy bien. Acá en Chalatenango vencí un poco la barrera de anotar goles y eso me pasó factura en los equipos anteriores y al final, el fútbol en esta actualidad ve mucha estadística y eso cuenta. El torneo puede ser esa motivación extra para que pueda retomar todo lo bueno que he hecho antes y estar siempre con la mentalidad de estar fuera del país. Obviamente que la mejor vitrina sigue siendo la selección, pero el que con este convenio con Emelec haya un visor pendiente de nosotros te obliga a trabajar fuerte para tener esa oportunidad.

Estuviste con la selección mundialista sub20.

Es importante destacar que hay cosas en la preparación juvenil que te ayuda y esa selección lo tenía. Tuvimos una muy buena preparación para el Premundial y el Mundial y eso nos dio las armas para clasificar, pues se tuvo cuatro meses para una preparación muy intensa. Nos fuimos un mes antes a México para adaptarnos al clima, las canchas y eso fue clave. Son detalles que a veces ignoramos son las que marcan la diferencia. De ahí, pues, son buenos recuerdos y al echar la mirada atrás en donde pudimos lograr los objetivos hay que decir que sí se puede lograrlo ahora.

¿Hay condiciones para ir a otro Mundial juvenil?

Esas condiciones las dan el trabajo, el sacrificio y creo que con las armas que podamos tener, en El Salvador estamos para competir con cualquiera. Somos jugadores técnicamente muy buenos y en la mayor parte donde nos pasa factura siempre es el tema físico, de preparación. Por lo demás no nos quedamos atrás y espero que pronto vaya esto cambiando, que la preparación y recursos sean mejores y que las generaciones que vienen puedan darnos otra alegría como la dimos nosotros.

¿Cuáles son tus objetivos para la próxima temporada?

Siempre he dicho que mi ilusión es jugar fuera del país. Tuve la oportunidad después del Premundial (2013) de estar en México (2013 y 2014) y es algo increíble, lastimosamente regresé y ahora quiero estar nuevamente en la selección, mostrarme y que podamos estar en el extranjero. Por ahora estoy en el Chalatenango y quiero tener mi mejor rendimiento para lograr esos objetivos.