Jairo Henríquez: "He sentido largos los días para volver a entrenar"

Para Jairo Mauricio Henríquez, volante ofensivo del Águila y pieza clave dentro de la selección nacional, la espera de 10 días que ha debido guardar a fin de superar la microrrotura fibrilar que sufrió el pasado 10 de octubre en San José, en el duelo eliminatorio ante Costa Rica han sido a su gusto, eternos.

“Han sido muchos días que los he sentido largos por el hecho de no poder entrenar, de no hacer nada, pero confiando que estos días que he reposado me ayuden a estar bien y esperar que el resultado final de mis exámenes arroje buenas noticias, que ya esté mejor para poder comenzar a entrenar con Águila”, expresó el jugador capitalino quien disfrutó la noche del miércoles anterior en el Barraza del triunfo de su equipo en la liga ante Isidro Metapán por 4-0 por la jornada 14.

Henríquez admitió que la leve ruptura superficial del bicep femoral de su pierna derecha que sufrió con la camiseta nacional en las eliminatorias mundialistas hacia Catar 2022 le privó de enfrentar a México el pasado 13 de octubre y perderse a lo máximo tres juegos de liga con los aguiluchos, incluyendo el último clásico nacional que se disputó el pasado 17 de octubre con triunfo oriental por 0-1 en Santa Ana.

“Ha sido una de las lesiones que más me han afectado (en lo físico y en lo emocional), lo es por el momento en que se presentó, me he perdido dos partidos muy buenos, tanto con la selección como con mi equipo, pero creo que hay que verle el lado bueno, un descanso necesario para mi persona y solo esperar que ya esté mejor”, destacó.

El volante ofensivo de los aguiluchos espera solamente el aval del doctor Victorino Villatoro, médico del equipo oriental tras la ultrasonografía que espera le realicen a más tardar el lunes.

“Espero pronto la ultrasonografía que me harán, espero que el lunes ya tengamos respuesta y solo espero que sean noticias positivas”, afirmó.

El jugador capitalino admitió que perderse el juego eliminatorio ante los aztecas lo sufrió en primera persona ya que esperaba ese partido con ansias, por lo que representa a nivel regional.

“El haberme perdido ese juego con la selección ante México me dolió, es un juego que cualquier futbolista desea jugar, más estando como local ante ellos era un juego crucial, lástima que fue negativo, me dolió no estar allí, hablamos con el cuerpo técnico y médico de la selección y la mejor decisión fue mejor no arriesgarme para sufrir una lesión muscular mayor”, confesó Henríquez.

Sobre la posibilidad de recuperarse a tiempo para ser convocado para los dos últimos partidos oficiales del año en la eliminatoria de la CONCACAF, Jairo Henríquez es consciente que los encuentros ante Jamaica en casa y la visita a Ciudad de Panamá son claves para los intereses de la Selecta, especialmente el comportamiento de la afición local.

“Tenemos que ganar esos dos juegos de noviembre, espero que la afición entienda que el partido ante Jamaica es clave y debemos animarla para que lo veo sin problema, que se comporte, será importante sumar de a tres para retomar la confianza y que estamos haciendo bien las cosas, lo mismo digo del juego ante Panamá en su estadio, serán dos juegos importantes para nuestras aspiraciones.”, dijo.