Jairo Henríquez: "Entiendo que en Águila la gente espera mucho de mí"

Jairo Henríquez volvió a jugar con Águila tras casi un mes fuera por encontrarse concentrado con la selección y disputar los partidos de la octagonal. El extremo polivalente se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en la azul y blanco y espera que, con su juego, pueda convencer a la afición migueleña esta campaña.



El jugador reconoció que tiene que trabajar para mostrar su mejor rendimiento en el cuadro emplumado tal como ha hecho con la selección. "Entiendo que la gente espera mucho de mí y voy a tratar de dar el máximo siempre. Hay que ver las circunstancias en las que se juegan pero no voy a poner excusas", dijo el ex mundialista sub-20.



En su primera campaña, Henríquez ha tenido dificultades para adaptarse al juego de Alberto Castillo pero el sábado, ante Marte, el jugador entró en el segundo tiempo y mostró ritmo de juego, velocidad y posesión en el uno contra uno.



"Vengo a luchar por un puesto y competir. Hay un buen grupo para luchar y mantenerse arriba en este torneo", agregó. Sobre sus primeras impresiones en su vuelta al Águila dijo que "el cuerpo técnico espera que esté al máximo y que venga de selección no implica que voy a jugar si o si".



Águila se encuentra firme en la tabla del Clausura 2022 y cuenta con una de las ofensivas más contundentes tras cinco fechas. Con la vuelta de Jairo Henríquez, los emplumados tienen armas de sobra en ataque para esta campaña.