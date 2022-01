Jairo Henríquez: "De nuestra parte esperen lo mejor"

Jairo Henríquez, extremo de la selección de El Salvador, remarcó el gol anotado al costarricense Keylor Navas como uno de sus mejores momentos del 2021 y habló del partido contra Estados Unidos del próximo 27 de enero en Columbus.El jugador del Águila se consolidó como titular de la selección de El Salvador y fue una de las piezas claves en el esquema del técnico Hugo Pérez durante la Copa Oro y la eliminatoria mundialista camino a Catar 2022.

"Hemos adquirido un reto bastante complicado, bastante fuerte, sabemos el cambio drástico que hemos venido, desde hace poco, teniendo como selección, como grupo y la verdad es un reto grande que cada uno de nosotros que ha podido participar en este proceso lo ha tomado a bien, tanto desde la parte física, táctica y humana", explicó el jugador de 28 años.

En la octagonal de la CONCACAF, Jairo anotó dos goles que tuvieron eco en la eliminatoria.



"En todo sentido hemos tomado un reto muy grande y esperamos que al final de todo el esfuerzo y sacrificio de cada uno de nosotros resulte en buenos resultados para el país y para la selección sobre todo y que a través de este grupo dejemos un mensaje positivo el cual motive a las demás generaciones a poder seguir este camino este rumbo, este camino de esfuerzo y de sacrificio de todos juntos y poder hacer algo bueno para el país", declaró durante la entrevista que le hizo Diego Henríquez, coordinador de selecciones en el canal de YouTube La Selecta TV.



Al extremo salvadoreño le preguntaron cuál era su gol y partido favorito del 2021 con la selección de El Salvador y su respuesta fue el tanto a Keylor Navas en el partido contra Costa Rica.



"Está difícil porque el resultado de ambos goles en un partido que pude anotar no fue el mejor, pero si marca en mi vida algo importante el gol a Keylor (Navas) porque en su momento uno de los mejores porteros a nivel mundial, en lo personal es satisfactorio tener la dicha de decir que le anoté un gol. Al final el resultado no fue el mejor como grupo pero si me queda en la memoria para toda la vida poder anotar un gol a uno de los mejores porteros del mundo", dijo.

Respecto al partido favorito del 2021 señaló el de Catar en los cuartos de final de Copa Oro que El Salvador perdió por 2-3 y el duelo ante México en el mismo torneo.

"Fueron dos partidos en el cual nosotros mostramos un buen nivel colectivo, buen nivel individual y en cual pudimos darnos cuenta que vamos por el buen camino y competimos a alto nivel y que el esfuerzo vale la pena", enfatizó.

Otra de las preguntas que leyó Diego Henríquez fue cuántos "caños" podría hacerle a Sergiño Dest, seleccionado estadounidense y jugador del Barcelona.

"Esperemos que sea uno pero que terminé en algo productivo, que sea algo que generé un beneficio al grupo a la selección para un buen resultado, porque muchas veces las jugadas vistosas quedan ahí en una simple jugada y no trascienden a más, esperemos que todo lo bueno que pueda llegar a salirnos en este partido sea productivo y termine en un resultado positivo para nosotros", comentó el seleccionado nacional a La Selecta TV.

El tema del clima de Columbus no podía faltar en el análisis del jugador. "Será un partido difícil por el clima, por la selección que enfrentamos y todo, pero de nuestra parte esperen lo mejor, un gran esfuerzo y esperamos hacer bien las cosas.

Henriquez también reveló cómo se siente al entonar el himno nacional de El Salvador y confesó que le gustan las pupusas de arroz.

"Es una sensación demasiado bonita y he tenido la oportunidad de cantarlo en Estados Unidos con mucha gente aficionada a nosotros y en Cusca de igual manera. Es algo especial e inigualable y dan ganas de llorar en el momento de vivirlo. Es una sensación única ver como cada salvadoreño grita a todo pulmón su himno y es lindo poder estar a bajo y sentirse respaldado". dijo.

Ficha

Nombre: Jairo Mauricio Henríquez Ferrufino

Data: 31 de agosto de 1993

Altura; 1.73 metros

Posición; extremo izquierdo

Equipos: jugó en Turín FESA, Linces de Tlaxcala, FAS, Limeño, Chalatenango y Águila. Fue seleccionado sub-20 y participó con El Salvador en el Mundial de Turquía 2013.