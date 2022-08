Jairo Henríquez: “Creo que tenemos una idea equivocada de la USL"

Jairo Henríquez es seleccionado nacional y actual volante ofensivo del club Colorado Springs Switchbacks FC de la llamada United Soccer League Championship (USL).

Llegó al equipo estadounidense en junio de este año y ya ha tenido varias oportunidades en el terreno de juego.

Jairo habló con los panelistas de El Güiri Güiri al Aire sobre cómo ha sido hasta ahora su experiencia en el fútbol de Estados Unidos y cómo se ha acoplado a su nuevo club.

“Creo que tenemos una idea equivocada de la USL. Para mí fue un choque de realidad desde que llegué. El trato, el cuido, instalaciones, la forma en que se maneja todo, ves un status de cómo se maneja el fútbol profesional”, admitió de entrada el jugador de origen capitalino.

Sobre su llegada al Colorado Spring Switchbacks FC el pasado mes de junio y su adaptación al entorno de la ciudad, Henríquez aseguró que “me ha costado adaptarme un poco por la altura de Colorado Springs, pero me alegro por esta oportunidad. Ha sido un avance bastante bueno para mí”, indicó. “La liga tiene un nivel bastante bueno. La gran mayoría de equipos compiten y tenés que estar muy concentrado”, aseguró.

El seleccionado nacional de 28 años ha anotado un gol y ha logrado dar dos asistencias de gol en sus cuatro partidos con el equipo celeste y negro.

"He tenido muchas oportunidades. Me ha costado un poco porque hay jugadores que llevan más años acá, pero allí vamos poco a poco”, confesó.

Henríquez no figuró en Águila, su ex equipo en la liga criolla, algo que al propio jugador le incomoda no haber aportado más al equipo oriental.

“También me cuestioné mi rendimiento en Águila. No pasé compartiendo mucho tiempo con la idea del grupo y cuando entraba a jugar intentaba hacer lo mejor”, manifestó.