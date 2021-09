Jairo Henríquez: "Confiamos en que el resultado al final será positivo"

Faltan pocas horas para que El Salvador inicie su participación en la octagonal rumbo a Catar 2022, y lo hará frente a una de las mejores escuadras de la región: la selección de Estados Unidos.

Para Jairo Henríquez, el iniciar las eliminatorias ante una de las selecciones favoritas motiva a los dirigidos por Hugo Pérez porque les permitirá conocer el nivel que tienen los miembros de la "Azul y Blanco".

"Estamos motivados sabiendo que nos vamos a enfrentar a una selección bastante fuerte, a una selección complicada que es la favorita. Nos da una motivación extra como grupo para poder darnos cuenta dónde estamos, cuánto hemos trabajado, cuánto hemos mejorado y para qué cosa estamos preparados, así que vamos a poner al pie de la letra lo que el profesor va a plantear y va a querer de nosotros, confiando que al final el resultado será positivo", comentó Henríquez.

El extremo también mencionó que el combinado nacional tiene buenos jugadores para afrontar la seguidilla de partidos de eliminatorias que se realizarán en el mes de septiembre.

"Vamos a intentar sacar los puntos necesarios, a tratar de que en casa no se nos escape ninguno y creo que tenemos un plantel bastante bueno en competencia, en cantidad para poder afrontar los tres partidos, sabemos que los tres juegos son en un lapso muy corto, pero vamos a dar lo mejor en cada uno de ellos, esperando que al que le toque jugar cada partido logre el resultado", expresó.

Henríquez ha tenido un crecimiento en su rendimiento con la selección nacional. Desde que Hugo Pérez asumió el cargo del cuadro salvadoreño, Jairo es el líder de asistencias del equipo con tres en total. Para el futbolista, esto es un logro conseguido mediante el trabajo en grupo y se mostró agradecido por los minutos que ha recibido.

"Me siento contento, he logrado aportar mucho a la selección, pero hay que rescatar también que todo eso viene con base en el trabajo grupal, lo individual queda en segundo plano, sin embargo la confianza que se me ha dado y los minutos que he jugado me brinda mucha confianza y me permite cada vez crecer y hacerlo mejor", declaró.

Jairo también comentó sobre las diferencias que existen entre trabajar para sus equipos y para la selección, y agregó que es responsabilidad de los jugadores

"La verdad es un poco complicado porque cada técnico tiene su idea, en los clubes es una, en selección es otra, entonces el tiempo de adaptación es corto y creo que allí es donde se ve el profesionalismo de cada jugador de estar al tope, de adaptarse rápidamente a lo que le pide cada técnico y hacerlo de la mejor manera", concluyó.