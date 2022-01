Jaime Villegas, leyenda hondureña: "Es la oportunidad de que El Salvador gane en Honduras"

El ex mundialista hondureño en España 82, Jaime Villegas, opinó sobre el encuentro entre Honduras y El Salvador en San Pedro Sula.

El ex central de la H de 71 años calificó a la selección de Hugo Pérez como "favorita" a ganar el partido. Admitió la paternidad de Honduras sobre El Salvador pero expresó que este domingo en el Olímpico Metropolitano es la gran oportunidad para que la Azul gane por primera vez en tierras catrachas.

¿Cómo se vive un partido Honduras y El Salvador?

Los hondureños estamos un poco decaídos por la actuación de nuestra selección en esta eliminatoria, que no ha sido buena. Somos el equipo que está en el sótano, creo que El Salvador ha hecho una mejor octagonal y no creo que el estadio se va llenar pero sí va ir mucha gente a apoyar a la selección, es lo menos que se puede esperar de la gente de San Pedro Sula, precisamente por eso es que juega aquí la selección por el apoyo que recibe de la gente de San Pedro Sula.

¿Quién llega como favorito para ganar el encuentro?

EL Salvador, definitivamente. Es un equipo que ha tenido una mejor eliminatoria que nosotros, creo que El Salvador deberia de estar más arriba por los partidos que le he visto jugar, lo vi contra Estados Unidos en Columbus y perfectamente creo hubiesen sacado un punto, lastima ese gol que les cayó y los llevó a perder. Creo que El Salvador es un equipo más compacto, más trabajado porque al técnico le han dado la oportunidad de trabajar con tranquilidad, ha logrado armar un equipo joven y aguerrido como siempre han sido los salvadoreños y técnicamente son muy buenos.

¿Cuál cree que es el problema de Honduras por la mal octagonal?

Pienso que esta generación de jugadores todavía no ha credido lo suficiente, aparte de Alberth Elis, Romell Quioto, y Anthony Lozano y Maynor Fogueroa que ya con 38 año, sin equipo, le ha costado a la selección perder algunos juegos, porque no hemos tenido la suficiente consistencia como equipo, ha faltado por ejemplo contra Panamá, contra Jamaica que se perdieron al final por errores infantiles y que nos tienen metido en el sótano y sin esperanzas de aspirar al mundial De Catar.

Se habla de una rivalidad histórica, el clásico centroamericano ¿cómo vivió los partidos Honduras-El Salvador?

Se vivía con intensidad, éramos los mejores equipos de Centroamérica, nadie puede desconocer la calidad de jugadores que tenía El Salvador con referentes como Jorge "Mágico" González, José "Mandingo" Rivas, Norberto "Pajarito" Huezo, Mauricio "Tuco" Alfaro, que son grandes jugadores que tenía El Salvador. Eran partidos que en el estadio no cabía un alfiler, tanto en El Salvador como en Honduras, eran partidos que la mayor ventaja era de 2-0, no porque eran de 2-1, 1-0.

Jaime Villegas, ex seleciconado y mundialista hondureño

¿Marcar a jugadores como Lotario Guerrero, Jorge González era otro nivel?

Era difícil, sobre todo Jorge porque se movía mucho, aparecía por derecha, por izquierda, por el centro. Nosotros nunca le pusimos a Jorge una marca personal, lo marcaba el que estaba más cerca, nos comprometimos a eso porque era imposible perder un jugador que lo siguiera por todo el campo, las instrucciones del técnico era que lo tenía que agarrar el que estaba más cerca.

¿Usted ve con posibilidades a El Salvador para que gane por primera vez en Honduras?

La van a tener difícil porque Honduras tiene que reaccionar, pero si hay una oportunidad que tiene El Salvador de ganar en San Pedro Sula es este partido. Definitivamente que si porque nos encuentra en una situación difícil, moralmente la selección no está bien, pero siempre tenemos la esperanza que van a reaccionar. A mi me encanta como juega El Salvador técnicamente son jugadores muy buenos y jovenes con experiencia. Me inclino más por un empate que por una victoria de los equipos. Como hondureño quisiera que ganara Honduras pero la tenemos muy difícil.