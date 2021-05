Jaime Ortiz, sobre el Firpo-Alianza: "Ya nos toca la revancha"

El duelo Firpo-Alianza ha cobrado protagonismo en este torneo tras el buen desempeño de los toros, quienes bajo el mando de Roberto "Toto" Gamarra volvieron a la instancia de semifinales tras ocho años de ausencia.

El duelo programado para el domingo 16 de mayo a las 3:00 de la tarde en el Sergio Torres Rivera tiene al plantel pampero optimista de poder iniciar la serie con una victoria. Los jugadores de Firpo están conscientes de que ganarle al Alianza es factible y toman como referencia los últimos dos partidos.

"El problema de nosotros es que en los dos partidos (con Alianza) tuvimos muchas oportunidades, tenemos que ser más efectivos, aprovechar las que tenemos porque el rival se aprovecha de eso, ellos una tienen y la meten, entonces nosotros tenemos que estar muy concentrados en ese aspecto", dijo Jaime Ortiz, uno de los refuerzos de este torneo.

Firpo ha perdido los dos encuentros ante Alianza en este torneo, pero durante los choques, el conjunto pampero complicó al bicampeón nacional, por lo que ahora el plantel está con la sensación de que el domingo pueden cobrar "revancha"

"Vamos a trabajar de la mejor manera, ya nos toca la revancha y ojalá primero Dios estaremos en la final", añade Jaime Ortiz.

PARTIDO CLAVE EN CASA

Firpo quiere conseguir a toda costa un resultado positivo en el Sergio Torres, lugar donde no se le gana al Alianza desde hace nueve partidos.

"Tenemos que asegurar el partido en casa, yo sé que la afición se hará sentir en la "Caldera" y pienso que nos ayudará a conseguir el resultado a favor de nosotros. Tenemos esa deuda (de no ganarle al Alianza en casa), sabemos que todo lo que venga ahora es ganancia. Por eso tenemos que asegurar el primer partido para luego ir compactado en el Cuscatlán", dijo el lateral.

Los pamperos quieren cuidar todos los detalles para poder obtener el triunfo ante el campeón nacional. Visualizan que esta es la oportunidad para que Firpo vuelva a una final de la primera división.

"Tenemos que planificar bien el partido, no nos podemos ir de una, estar atacando y no defendernos bien, creo que tenemos que estar bien compactado y al final va ser un bonito partido, intenso desde el primer minuto al último, nos jugaremos la vida porque ya no tenemos más oportunidades, creo que este es el torneo de Firpo y ojalá primero Dios podamos estar en la final", concluyó.