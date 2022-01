Jaime Ortiz: “Venimos un poco cortos de plantel, pero no es excusa de sacar este resultado”

El Firpo cayó ante el Marte por 2-1 en el estadio Cuscatlán, duelo correspondiente a la segunda jornada del Clausura 2022.



El jugador del cuadro pampero, Jamie Ortiz , calificó de “lamentable” la derrota ante el cuadro capitalino, debido a que empezaron el duelo proponiendo y construyendo jugadas en ataque.



“Sabíamos que era un partido bastante difícil, son equipos que vienen en la acumulada peleando por no descender y eso es un punto y aparte. Nosotros en esta situación venimos un poco cortos de plantel, pero no es excusa de sacar este resultado acá de visita, pero bueno cada uno de los compañeros tiene que estar listo para el momento, son situaciones del fútbol que se vienen dando, muchos errores que cometimos y a la larga también nosotros no pudimos anotar las oportunidades que tuvimos”, comentó.



El cuadro pampero llegó solo con 16 futbolistas al encuentro debido a las múltiples bajas del equipo, incluso salieron como defensas centrales Cristian Cisneros y Wilson Rugamas al terreno de juego.



“Vienen jugando compañeros que no son habituales en defensa, ningún defensa consolidado teníamos el día de ahora, Eduardo Vigil está en selección, otros compañeros tienen el virus, toca jugaron con los que están y creo que no lo han hecho mal, pese a eso el equipo se vio muy dinámico. También hay que felicitar a Marte por el resultado, es justo ganador, tuvieron la oportunidad y la aprovecharon, así se vio reflejado en el marcador”, declaró.



En la próxima fecha, la escuadra usuluteca jugará en casa ante el Metapán, un equipo que ha ganado sus dos partidos y se ubica en la cima de la tabla en el Clausura 2022.



“Es obligación ganar sí o sí en casa, con nuestra gente. Sabemos que Metapán viene de empezar muy bien (el torneo), lleva dos victorias, creo que va a ser un lindo partido y ojalá que el plantel lo tengamos completo, sabemos que es muy difícil acoplar a los compañeros a jugar en estas posiciones, pero creo que tenemos que estar listos en lo que se viene, son 25 jugadores que hay en el plantel y cada uno de nosotros tenemos que tomar la responsabilidad. Ahora la responsabilidad es la derrota y creo que hay que trabajar en eso, Firpo tiene que hacer las cosas bien sí o sí, esa es la situación que tenemos como equipo. El equipo que viene armado de buena manera, Al final cada uno debe tomar conciencia de lo que está pasando”, señaló.