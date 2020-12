Jaime Medina: "Habría sido injusto perder de esa manera"

El técnico de Santa Tecla, Jaime Medina, reconoció que el empate a un gol que alcanzó en Santa Ana ante un FAS que pudo haber ganado el juego gracias a un penal sancionado casi al límite de los seis minutos que el árbitro central concedió y que falló, habría sido una derrota injusta por lo que se hizo en gran parte del juego ante un rival que equivocó su camino por superarlos dentro de la cancha.

"Siento que habría sido injusto perder de esa manera como se dieron las cosas. Ha sido un partido complicado para nosotros luego de la expulsión de Yosimar (Quiñónez). Lo importante de todo esto es que el equipo cumplió, se aplicó a las circunstancias, siento que se hizo un gran partido y al final el empate sabe bien por el esfuerzo que hicieron todos", aseguró el estratega nacional que sumó apenas su segundo punto en esta segunda fase del torneo donde sigue siendo último en el grupo B que lidera Limeño con ocho puntos.

Sobre su planteamiento en la cancha donde apretaron la salida de FAS y mostraron su mejor rostro en el campeonato por el orden táctico que practicaron, especialmente en el primer tiempo y en los últimos 15 minutos del partido donde pudieron haber hecho más daño, Medina admitió que "pusimos haber hecho más, pero el empate siento que ha sido bueno por la aplicación de los jugadores."

Acerca del arbitraje de Quinteros, el técnico del equipo periquito dijo que "me voy decepcionado. Nunca habló del trabajo arbitral pero creo que a nosotros a Kevin (Reyes) le hicieron un penal que no sancionó y en la siguiente bajada de ellos nos sancionan un penal que no puedo decir si existió o no."