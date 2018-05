Jaime Alas seguirá una temporada más con el Municipal de Guatemala

Desde el Clausura 2013 el Municipal no sufría un decepcionante torneo. En esa ocasión no entró a cuartos de final, luego de finalizar penúltimo con 20 puntos. Y este año, en el Clausura 2018, repitió el fracaso al no entrar en la siguiente etapa junto a su archirrival, el Comunicaciones.

Para Municipal ha sido un abismo no clasificar, después de alcanzar las últimas tres finales (ganador en una de ellas).

Por ello la directiva anunció los movimientos, tras una consulta con el entrenador costarricense Hernán Medford.

Once futbolistas con contrato vigente se salvaron de la "limpia". En ese grupo está el volante salvadoreño Jaime Alas, quien se mantiene en la institución desde la temporada 2014-2015.

Con 145 partidos oficiales, Jaime es "intocable" junto a elementos como Abner Ubeda, Cristian Jiménez, Jeffrey Payeras, Denniss López, Bryan Lemus, Sergio Trujillo, Frank de León, José Martínez y John Méndez.

Otros seis tienen contrato pero están en lista de transferibles. Seis ya no siguen, entre los que destacan Kamiani Félix, Marco Pappa, Gastón Puerari y Hamilton López.

Dos que están en capilla ardiente son los internacionales panameños Felipe Baloy y Blas Pérez, que estarán con su selección en el Mundial de Rusia 2018.