Jaime Alas podría recalar en el Saprissa de Costa Rica

Jaime Alas, volante del Municipal de Guatemala, ayudó a que el plantel escarlata rompiera un maleficio de cinco años sin título. Desde 2012 el plantel rojo no ganaba nada y Alas, como lateral izquierdo, dio su aporte para que los munícipes llegaran a la corona 30 en su historia.

Por ahora el futuro de Alas es seguir en las filas de ese plantel chapín. Tiene contrato hasta 2019. Sin embargo, el salvadoreño tiene una opción, aunque es mímina, de poder jugar en las filas del Saprissa de Costa Rica. Esto es lo que le contó a EL GRÁFICO.

¿Cómo vivió su primer título en Guatemala, con Municipal?

Muy contento con el título que se consiguió. Sabíamos que iba a ser difícil. Se terminó esa espera que tenía la afición del Municipal después de cinco años sin título. Gracias a Dios llegó este título. Fue un sábado feliz, nunca se me va a olvidar. Toda la gente estaba a la expectativa de esa final y se consiguió

Segundo salvadoreño en esta década que se corona campeón con Municipal. Antes, en 2012, lo hizo Eliseo Quintanilla, ¿qué piensas de eso?

La vedad me siento feliz, porque se consiguió. Solo Eliseo había conseguido el título acá. Esa era como una espinita que yo tenía, pero ya se borró ese maleficio. Gracias a Dios lo pude conseguir yo también. Me siento contento y ahora me toca disfrutarlo. Para mí fue difícil, porque ya antes tenía dos subcampeonatos. Sabía que tenía que llegar la ansiada 30 y el sábado llegó.

En Municipal me molestaban porque solo Cheyo había sido campeón. La dirigencia estaba nerviosa por esa corona 30. Pero como jugadores sabíamos que teníamos que confiar en la capacidad de cada uno de nosotros. Guastatoya fue un digno rival. Nos complicó en la serie. Mi respeto para ese equipo

¿De dónde surgió la idea de celebrar con la bandera de El Salvador?

Sé que estoy jugando como guatemalteco, pero mis raíces nunca se van a perder. Desde la final pasada contra Antigua yo había llevando mi bandera. Sabía que ahora se iba a dar el campeonato y por eso opté en llevarla. A uno lo motiva representar al país internacionalmente. Me puse la bandera en mi espalda para que sepan que uno siempre representa bien a su país.

Pocos lesgionarios salvadoreños han logrado ser campeones con sus equipos. Usted lo logró en Guatemala, ¿cómo lo toma desde esa perspectiva?

Lo tomo con mucha humildad. Gracias a Dios salí campeón. Uno siempre tiene que trabajar día a día. Jugar en el extranjero es difícil. Municipal es un equipo grande, que tiene mucha afición. La verdad ese es un reto para mí. Me siento tranquilo. Primero Dios vengan más títulos.

Jugó como lateral en todo este torneo, ¿cómo fue este certamen para usted desde la zaga?

Fue un torneo en el que toda la gente estuvo pendiente por la posición en la que me tocó jugar. Estaba tranquilo. Gracias a Dios pude agarra mucha experiencia. Supe que iba a ser difícil, pero no imposible. Seguí mi trabajo y pude terminar de buena manera. Trabajé con humildad para poder salir campeón.

¿Qué viene para su futuro?

Tengo contrato con Municipal hasta 2019, pero un equipo de Costa Rica, el Saprissa, vino a hablar con la junta directiva de Municipal. Ellos están bien interesados. Me preguntaron cómo estaba mi contrato acá y yo les dije que tenía contrato vigente. Ojalá se de una oportunidad en otro lado, sino acá me siento bien. Acá me han tratado bien. Me dijeron que seguirán a la expectativa.