Jaime Alas: “la selección es una maratón”

Jaime Enrique Alas, jugador del Rojos del Municipal, es uno de los referentes de la actual selección mayor salvadoreña. Fue parte de la primera etapa de Carlos De los Cobos cuando atendía convocatorias a sus 19 años. Sin embargo, su debut fue en 2010 cuando el entrenador interino pasó a ser José Luis Rugamas.

Alas ha trabajado dos días esta semana y mencionó que siente la confianza del timonel para jugar incluso en la posición donde se dio a conocer, la de extremo izquierdo y no como lateral, como se desempeña en su actual club.

"Vine esta semana contento, motivado, después de jugar con mi equipo estar en selección es una motivación especial. Ahora a pensar en Montserrat y hacer un buen trabajo... De los Cobos me ha dicho que con la experiencia me da la facilidad de jugar en diferentes posiciones y me siento bien. Queda demostrar lo que sé. Él ya me dijo también que no me pedirá lo que hace otro jugador. Tengo libertad en mi juego", agregó Jaime.

Cuando De los Cobos tomó las riendas de la selección, a finales de mayo, Jaime se disculpó porque prefería quedarse con Rojos del Municipal. Dijo sentirse bien trabajar nuevamente con el seleccionador.

"Estuve en el primer proceso de él, me conoce el profe. Era un joven de 19 años y me llamaba a los procesos, ahora estoy maduro y debo demostrarlo dentro de la cancha", añadió.

Jaime destaca que esta selección cuenta con varios líderes. "Tenemos gente de experiencia en selección. Puedo citar a Andrés Flores y Arturo Álvarez que se sumarán después, Darwin Cerén (ausente en esta convocatoria), Henry Hernández y Alexander Larín (baja por lesión). Venimos a aportar como camada que venimos trabajando juntos desde hace unos años. Todos queremos demostrar que esta es una buena selección".

También opinó que estos dos partidos de septiembre (Montserrat y Brasil) servirán de filtro en la selección: "Esto es una maratón, el jugador que quiera estar, se esforzará y el que no sólo se apartará. Por eso tenemos que aprovechar los minutos que nos den. Eso sólo se demuestra en la cancha".