Jaime Alas: “la afición y los periodistas meten presión”

El volante salvadoreño Jaime Alas es uno de los extranjeros referentes en la Liga Nacional de Guatemala. Actualmente disputa su octavo torneo con Rojos del Municipal, equipo con el que fue campeón en el Clausura 2017. Este torneo ha sido difícil para su equipo porque venía de no clasificar a la liguilla el torneo pasado y este mes fue eliminado de la Copa Guatemala, además de sufrir la renuncia del entrenador Hernán Medford.

El miércoles, Jaime fue determinante al dar dos asistencias de gol en la victoria del Rojos sobre el subcampeón Xelajú (3-1), resultado que sirvió de bálsamo porque el equipo sigue relegado en el octavo lugar (14 puntos), pero a seis del líder Guastatoya y a cuatro del archirrival Comunicaciones, equipo donde juega su compatriota Alexander Larín.

Con 153 partidos oficiales de Liga, 13 mil 503 minutos y 4 goles con Rojos desde su arribo al equipo en 2015, Alas fue entrevistado por el periodista Luis Rolando Solares en el set del programa Deportes 360 que transmite Antigua Sports.



"Sé que en El Salvador el fútbol es más fuerte pero acá también hay buen fútbol. A uno siendo extranjero le piden más, pero gracias a Dios me he mantenido y aportar al equipo me motiva. Trato de matarme en la cancha. He jugado casi todos los partidos aunque tuve una lesión", declaró sobre su adaptación al fútbol guatemalteco.

En la última semana la liga chapina tuvo una huelga de jugadores, quiénes exigían mejores condiciones de trabajo. Alas dio su versión sobre este hecho: "Sabemos que son decisiones grupales. Yo he estado en varias reuniones y se tienen que cambiar muchas cosas así como en El Salvador. Este cambio debe ser para bien. Hay jugadores que deben mantener a sus familias".

Contó que dos veces se ha quedado sin jugar liguilla en Guatemala, pero la del torneo pasado caló hondo. "Quizá el equipo no ha estado en su nivel, la temporada pasada fue una decepción en lo personal. Fue mi segunda vez que no clasificaba con el equipo y me dolió porque el equipo es grande y debe pelear campeonatos".

SOBRE LA SELECCIÓN SALVADOREÑA

También habló del inicio del segundo ciclo del mexicano Carlos De los Cobos al frente de la selección mayor de El Salvador.

"El llamado a Selección fue una alegría, me sentí bien como cuando estuve con el profesor De los Cobos en su primera etapa donde era un comodín, ahora he madurado en estos años", expuso, al comentar sobre su más reciente participación en los partidos ante Montserrat y Brasil.



Sobre el inicio de la Liga de Naciones, competencia donde Montserrat complicó a El Salvador, agregó: "las islas te complican porque no tienen nada que perder. Esta liga se trata del que haga más puntos y goles. Somos concientes de lo que nos estamos jugando. Montserrat se jugó la vida, y la afición y los periodistas meten presión, pero nada es fácil".