Jaime Alas habló de su posible salida a Perú

En Guatemala ya se maneja la posibilidad de que Jaime Alas se marche del Municipal de la Liga Nacional, luego de confirmarse la contratación del nicaragüense Juan Barrera.

Esta semana se hizo público el interés del Deportivo Municipal de Perú por el volante salvadoreño. Este equipo jugará la fase previa de la Copa Sudamericana.

Alas confirmó a Emisoras Unidas de Guatemala que está en conversaciones con el club peruano pero tiene contrato por un año con Rojos.

''Me han hablado, ellos me han visto en la selección. Me comentaron que yo fuera pero tengo un año con Municipal y si se, da bienvenido sea y seguir trabajando con el equipo. Uno siempre quiere a tener nuevos aires en el extranjero, sé que jugarán Sudamericana y hablé con un dirigente de ese equipo y dicen que quieren competir bien. Sería una vitrina para mí, les dije que me sentía bien en el equipo acá y que tenía un año de contrato, espero que se llegue a un acuerdo''.

Jaime llegó a Rojos en 2015. En el Clausura 2017 logró un título con Rojos. Sin embargo, el 2018 fue amargo para los intereses de su equipo al no clasificar a la liguilla en dos torneos consecutivos.