Jaime Alas: “es probable que no convenga ir a la selección”

Desde Guatemala, el volante Jaime Alas habló con EL GRAFICO sobre su buen momento en las filas de Municipal y de la actualidad del fútbol salvadoreño, en especial de la selección, que por el momento sigue sin entrenador.

Alas marcó un gol el fin de semana en el triunfo por 0-7 ante Marquense en la última jornada disputada . Vive sus mejores días de estos cuatro años en el plantel de la capital chapina y habla de eso y de su futuro.



¿Cómo vivió su primer gol en el Clausura 2018 de Guatemala?

Contento por ese gol que marqué. Fue un bonito gol en una cancha complicada. Sabíamos que estábamos pasando un momento que a nosotros no nos gustaba. Veníamos de perder dos fechas al hilo y nos compusimos. Gracias a Dios ya conseguimos dos triunfos de manera consecutiva. Ahora estamos en segundo lugar y este miércoles se viene un a jornada importante para seguir en esa posición, al paso del primer lugar.

¿Los sorprendió ganar por 0-7 ante Marquense en su última presentación?

Sabíamos que íbamos a hacer un buen partido. Marquense está peleando por la permanencia y sabíamos que iba a ser un partido difícil, en una cancha difícil. Gracias a Dios los goles fueron de buena factura.

¿Sigue teniendo una buena relación con el panameño Blas Pérez?

Sí. Es uno de los mejores amigos acá en el equipo. Es un jugador que uno, al principio, piensa que es muy agrandado, pero nada que ver. Lo admiro. Él me dice que tenemos que salir campeones. Pérez y Marco Pappa son con los que mejor me llevo en el equipo. Marco es un jugador de mucha experiencia. Estuvo mucho tiempo en la MLS. Lo necesitamos siempre. Es un jugador de otras características.



¿Cómo va su relación con el timonel costarricense Hernán Medford?

La verdad es que tiene un extra en cuanto a poner al jugador en su nivel. A él no le gusta estar ni en tercero ni en cuarto lugar. Quizás por las fechas en que estuvimos en sexto o séptimo lugar, él nos dio ese extra. Es un entrenador que tiene su carácter, que sabe hablar con los jugadores. Hay que aprovecharlo. Él nos dice que viene de perder una final en Costa Rica, con Herediano, y nosotros tambén, acá en Guatemala. Nos los dice para ganar una final juntos.

Guatemala sigue fuera de la órbita de FIFA, por un lío de estatutos. ¿Es complicado jugar en un país que no está reconocido por FIFA?

Uno siempre está al tanto de las noticias de acá. Hay federativos acá que solo ven de su lado. Es difícil así. Acá se equivocan, porque piensan que son ellos los que mandan a la FIFA. Pero ojalá se arregle por el bien del fútbol de Guatemala. Guatemala es una liga que trata bien a los jugadores. Yo no me he quejado del trato que el equipo me da. Acá hay buenos jugadores. Ojalá esto se arregle por el bien del fútbol

En El Salvador tambien hay complicaciones. Por ejemplo, no hay partidos para fecha FIFA de marzo y no hay un seleccionador mayor. ¿Atendería un llamado a la selección para amistosos de junio y para Liga de Naciones de CONCACAF?

Sabemos que son decisiones que uno puede tomar más adelante, pero es difícil. Uno siempre quiere estar en la selección, porque es una motivación. Nunca voy a decir que no a la selección, pero la verdad en este momento es probable que no convenga. No tenemos entrenador y no sabemos quién va a llegar. Se fue el entrenador que nos había dado ese agregado (Eduardo Lara). Hay que tomar la decisión como jugador en su momento. Siempre estoy para la selección y ojalá se arregle.

¿Le gusta que le digan el "Chero Alas" en la prensa y entre los aficionados?

La gente me dice así. También los periodistas. Ya me quedó así. No lo tomo de mala forma. La gente acá es cariñosa conmigo. Los periodistas me dicen: "Chero, dame una entrevista". Hay que tomarlo de buena manera.