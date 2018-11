Jaime Alas asegura estar listo para enfrentar a Bermudas

El capitalino Jaime Enrique Alas, volante indiscutible en el Municipal de Guatemala, saldrá esta noche como titular en el esquema que ha ideado el mexicano Carlos de los Cobos para buscar un triunfo convincente ante Bermudas por las eliminatorias hacia la Copa Oro y la próxima Liga de Naciones de la CONCACAF y ese anuncio ha elevado sus ánimos para afrontar el juego de esta noche en el estadio nacional de Hamilton.

"Gracias a Dios jugaré de titular esta noche ante Bermudas, el profesor De los Cobos me tiene mucha confianza en mi labor, uno siempre debe de rendir cuando le toque, así fue en Montserrat y lastimosamente ante Barbados no pude jugar por el problema que le sucedió a Juan (Barahona), se complicó mi llegada a ese partido y el profesor optó por otro cambio, son decisiones técnicas, tácticas, pero estoy tranquilo, el profesor es una gran persona que te insufla confianza, lo conozco, habla con cada uno de nosotros y uno debe demostrarle esa confianza que le tiene a uno dentro de la cancha. Gracias a Dios seré titular esta noche y espero repetir el próximo martes ante Haití en casa y buscar hacerlo de la mejor manera, que tengo deseos de jugar y hacerlo bien", acotó.

Sobre el juego de esta noche ante los bermudenses, Alas reconoce que no será fácil enfrentarla ya que el anfitrión se juega también su sueño de clasificarse a Copa Oro.

"Tenemos que sacar un buen resultado, comprometidos en lo que debemos hacer como lo es ganar, llevarnos los tres puntos a casa; sabemos que será difícil porque estas islas del Caribe al final no se juegan nada, nosotros debemos pensar solo en ganar acá en Bermudas", indicó.

El mediocampista capitalino admitió que sus últimas convocatorias en la nueva era de Carlos De los Cobos es producto de su gran temporada con los rojos del Municipal de Guatemala.

"Gracias a dios me hestá saliendo bien las cosas, llevo ya cuatro años en Guatemala y contento porque uno debe dar lo máximo en el extranjero, me dice que soy uno de los de experiencia en este grupo como Andrés (Flores), Xavi (García), con Nelson (Bonilla) que no ha venido, con Darwin (Cerén), con Arturo (Álvarez) y a los jugadores nuevos debemos aportarle ese sentimiento de estar dentro de la selección, hacerlo de la mejor manera, el juego ante Bermudas será al final complicado pero debemos cumplirle al país y a nuestra afición", destacó.

"A ellos les digo que uno como seleccionado trata de dar lo máximo, como jugador saldremos con las ganas al 100 por ciento y buscaremos alcanzar un triunfo y dedicárselos a ellos", aseguró.